Romania continua sa importe mai mult decat exporta. Avem cel mai mare deficit comercial de dupa criza financiara

Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), exporturile de marfuri romanesti au crescut in primele sapte luni cu 10,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 39,88 miliarde de euro.In schimb, in primele sapte luni din 2018, importurile au fost de 47,46 miliarde de euro, cu 10,5% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.Astfel, deficitul comercial a ajuns la 7,58 miliarde de euro dupa primele sapte luni, cu 11,25% peste cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.Un deficit mai mare decat cel de acum a fost inregistrat in Romania in 2008, cand a fost de 12,7 miliarde de euro.In luna iulie, exporturile au insumat 5,9 miliarde euro, iar importurile au fost 7,17 miliarde euro, rezultand un deficit de 1,27 miliarde euro.Fata de luna iulie 2017, exporturile din iulie 2018 au crescut cu 12,9%, iar importurile au avansat cu 15,4%.