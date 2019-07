Romania e acuzata ca trimite la arabi 70.000 de animale in conditii inumane. Nu oprim nimic, sustine Petre Daea

Inca din noiembrie 2018 - dupa intoarcerea Vioricai Dancila dintr-o vizita desfasurata in tarile din Golf - secretarul de stat in Miniserul Agriculturii, Daniel Botanoiu, a anuntat ca Romania va exporta la arabi 200.000 de oi si 10.000 de vitei.In prima instanta, vestea parea una foarte buna, mai ales pentru crescatorii de animale. In decembrie, insa, Organizatia pentru protectia animalelor Animals International a publicat o ancheta care arata ca vestea privind exportul de oi e departe de a fi buna.Motivul: acestea urmau sa fie cumparate de Al Mawashi - o companie fondata in Kuweit - cunoscuta pentru ca transporta oile in conditii dintre cele mai rele. Practic, anunta atunci Animal International, oile "se coc de vii" pe vapoarele Al Mawashi. Tocmai de aceea, Australia a decis sa nu mai lucreze cu aceasta companie, indiferent de preturile pe care le-ar oferi.Investigatia realizata de Animal International continea imagini si materiale video in care apar animale care se zbateau in mizerie si chiar mureau din cauza ca erau tinute fara apa, in cale sufocante.La acel moment, Animal International a instiintat si Ministerul Agriculturii de la Bucuresti cu privire la toate lucrurile pe care le-a descoperit. Cu toate acestea, ministerul nu s-a alarmat.Joi, comisarul european pentru siguranta alimentara Vytenis Andriukaitis a scris pe Twitter ca, din informatiile sale, in perioada imediat urmatoare, Romania urmeaza sa exporte 70.000 de oi in tarile din Golf, in conditii dintre cele mai rele. Andriukaitis a spus ca a mai atras atentia Ministerului Agriculturii, in repetate randuri, cu privire la acest aspect si ca spera ca macar acum Daea va bloca exportul, pentru lunile care urmeaza si in care se anunta canicula.Today I sent a letter👇to Minister Daea and asked to stop the shipment of 70.000 Romanian sheep to Persian Gulf since appropriate #animalwelfare conditions cannot be guaranteed.I'll also remind MS their obligations in #AGRI Council next Monday👉 https://t.co/cSUL8IF6D1 pic.twitter.com/XRohJ2OXq0- Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) July 10, 2019Contatat initial ...citeste mai departe despre " Romania e acuzata ca trimite la arabi 70.000 de animale in conditii inumane. Nu oprim nimic, sustine Petre Daea " pe Ziare.com