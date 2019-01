Romania in 2019 - va mai dudui economia sau nu?

La nivel macro, anul 2019 va fi dominat de o serie de provocari: scaderea cresterii economice, noile taxe anuntate de Ministerul Finantelor, limitarea gradului de indatorare a persoanelor fizice si nivelul ridicat al inflatiei.Provocarea acestui an, in economia Romaniei, va fi o franare a cresterii economice sau o aterizare fortata provocata de noile masuri luate de Guvern!Anul trecut vorbeam de o franare a economiei in 2018 si 2019, cresterile fiind mai mici, in special din cauza scaderii consumului. In 2018, probabil cresterea economica va atinge 4%, iar pentru 2019 prognoza lansata in toamna anului trecut era de 3,4% ( FMI ) si 3,5% (UniCredit), aceste estimari fiind facute inainte de noile taxe introduse in economie. Un scenariu realist dupa introducerea acestor taxe va merge spre o crestere economica de 2%, impactul in economie fiind unul foarte important. Sigur, nu pot lua in considerare estimarile Comisiei Nationale de Pognoza (peste 5% pentru 2018!) sau ale Guvernului care a facut bugetul pe 2018 cu o crestere de 5,5%!Anul 2019 ne poate aduce o recesiune tehnica, adica doua trimestre consecutive de scadere economica. Daca pana acum vedeam acest lucru spre inceput de 2020, cred ca este mai realist sa se intample in a doua jumatate a lui 2019. Se poate, insa, ca politicul sa primeze economicului! Anul acesta si 2020 sunt ani de alegeri, cu cate doua runde de alegeri. Sigur, partidul aflat acum la guvernare nu doreste ca in timpul conducerii sale sa apara o recesiune sau o criza economica, de aici si noile masuri pentru a mai strange cateva miliarde de euro. Ce vreau sa spun este ca politicul va incerca sa amane cat mai mult o recesiune tehnica de la final de 2019, inceput de 2020, asa cum au facut in 2009.Suntem o economie deschisa si dependenta de fluxurile de investitii straine si de comertul extern, in special cu UE. O crestere in zona UE sub prognoze ar aduce si in Romania un efect negativ. Mai mult, banii ieftini ai Bancii Centrale Europene s-au terminat, astfel ca dobanzile la euro vor incepe sa creasca, aviz celor imprumutati pe euro, veti iesi din zona de dobanzi negative!Ce va insemna pentru cetateni scaderea cre ...citeste mai departe despre " Romania in 2019 - va mai dudui economia sau nu? " pe Ziare.com