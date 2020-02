Romania, in pragul declansarii de deficit excesiv: de ce am ajuns aici, ce sanctiuni riscam si ce putem face

Raportul, care reprezinta prima etapa in declansarea procedurii de deficit excesiv fata de Romania, mai precizeaza ca Guvernul a ignorat total din 2017 pana in 2019 recomandarile Consiliului UE. In toata aceasta perioada, tara noastra s-a aflat sub guvernarea PSD.Romania, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat in fata UE sa respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB . In cazul depasirii acestei tinte, Comisia Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv.De altfel, ministrul de Finante, Florin Citu, a avertizat recent ca Romania va intra in procedura de deficit excesiv si ca acest lucru nu poate fi evitat.Am ajuns in situatia de a depasi valoarea de 3% din PIB, asumata in fata oficialilor europeni, din cauza ca in ultimii ani, cheltuielile - mai ales cele cu salariile si pensiile, au fost mult mai mari decat veniturile.Asadar, tara noastra va fi supravegheata de catre institutiile europene pe o perioada convenita cu autoritatile romane, timp in care va trebui sa ducem deficitul sub 3% din PIB. Daca nu vom reusi, riscam sanctiuni severe, care pot ajunge pana la sistarea acordarii de fonduri europene.Amintim ca deficitul bugetar pe anul 2019 a fost de 4,6% din PIB.Ce inseamna procedura de deficit excesivAdrian Codirlasu, presedinte CFA Romania, a explicat pentru Ziare.com ca procedura de deficit bugetar a fost declansata din cauza ca avem un deficit prea mare si cu perspective de crestere."Procedura se declanseaza din cauza ca avem deficit prea mare, peste 3% din PIB, si cu perspective de crestere. Ceea ce conteaza nu este doar ca la un moment dat deficitul este de 3%, ci si faptul ca el continua sa fie peste aceasta valoare", ne-a spus Adrian Codirlasu.Urmeaza acum o negociere intre CE si autoritatile romane pentru reducerea deficitului, iar tara noastra va fi supravegheata astfel incat institutiile europene sa se asigure ca urmam planul stabilit, a subliniat presedintele CFA Romania."Intrarea in procedura de deficit excesiv inseamna faptul ca Romania va fi supravegheata de catre institutiile europene ca sa duca deficitul bugetar in valoarea solicitata de tratatele la care Romania ...citeste mai departe despre " Romania, in pragul declansarii de deficit excesiv: de ce am ajuns aici, ce sanctiuni riscam si ce putem face " pe Ziare.com