Romania inregistreaza cel mai bun rezultat agricol din istorie - analiza KeysFin

"S-au facut investitii semnificative in optimizarea fluxurilor de productie, de la folosirea unor seminte performante la eficientizarea si modernizarea lucrarilor de intretinere a culturilor si recoltare mecanizata, inclusiv prin monitorizarea prin satelit. Din multe puncte de vedere, agricultura romaneasca a facut pasi uriasi spre modernizare, iar efectele se vad in recoltele tot mai mari de la an la an", afirma analistii KeysFin, intr-un comunicat remis marti.Acestia semnaleaza ca Romania inregistreaza, in acest an, cel mai bun rezultat agricol din istorie. Productia record de grau si porumb plaseaza cifra de afaceri din agricultura aproape de nivelul de 8 miliarde de euro, sustin expertii de la KeysFin, intr-o analiza privind evolutia business-ului din acest sector.Cel mai mare producator european de porumb"Datele Ministerului Agriculturii arata ca productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, iar cea de porumb ar urma sa se situeze intre 14,5 si 15 milioane de tone, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cat va recolta Franta.Asta inseamna ca Romania va prelua coroana de cel mai mare producator european de porumb, arata estimarile Asociatiei Generale a Producatorilor de Porumb (AGPM) . Si la orz si orzoaica, Romania a avut o productie buna, mult mai mare ca anul trecut", se mentioneaza in comunicat.Conform analizei, in agricultura romaneasca activeaza in prezent aproximativ 12.727 de companii specializate in cultivarea plantelor, care au generat, anul trecut, peste 64% din totalul afacerilor din agricultura. Cu cresterea animalelor se ocupa peste 3.247 de firme (29% din totalul cifrei de afaceri), iar in sectorul activitatilor agricole mixte activeaza 1.272 companii, care asigura 7,6% din totalul business-ului din agricultura.Potrivit datelor KeysFin, afacerile din agricultura au crescut cu 20,7% in 2017 fata de 2013 si cu 6,8% raportat la 2016, la nivelul de 35 miliarde de lei, iar pentru 2018, se estimeaza depasirea nivelului de 36 miliarde de lei."Rezultatele excelente de productie pentru grau si porumb ar urma sa contribuie semnificativ la acest rezultat record, temperat insa, din pacate, de problemele majore ...citeste mai departe despre " Romania inregistreaza cel mai bun rezultat agricol din istorie - analiza KeysFin " pe Ziare.com