Romania interzice importul de oi si capre din doua regiuni din Bulgaria, focare active de pesta

In Romania nu evolueaza aceasta boala, avand statut de tara libera de pesta micilor rumegatoare.Conform unui comunicat al ANSVSA, primul focar de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare in 28 iunie si 9 iulie. Din data de 9 iulie si pana in prezent nu a mai fost confirmat un alt focar de boala in Bulgaria.In aceste conditii, ANSVSA a interzis expedierea/achizitionarea de rumegatoare mici si material seminal, ovule si embrioni de la rumegatoare mici si introducerea acestora pe teritoriul Romaniei din Bulgaria, respectiv din comunele Bolyarovo si Elhovo din regiunea Yambol si din comunele Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo si Tsarevo din regiunea Burgas.Ambele regiuni se afla in apropierea granitei Bulgariei cu Turcia.ANSVSA solicita operatorilor economici din Romania implicati in activitatea de comert cu rumegatoare sa acorde maxima atentie instructiunilor transmise de ANSVSA prin intermediul DSVSA judetene, pentru a isi proteja efectivele de rumegatoare mici de aceasta boala. De asemenea, orice suspiciune de boala trebuie notificata in cel mai scurt timp DSVSA judetene.Specialistii sanitari-veterinari precizeaza ca pesta micilor rumegatoare este o boala virala grava, care nu afecteaza omul, dar afecteaza rumegatoarele mici, respectiv ovinele si caprinele. Boala se transmite in principal prin contact direct. Mortalitatea in cazul animalelor infectate poate ajunge la 70%.Pentru a pastra statutul de tara libera de pesta, ANSVSA a organizat in teritoriu mai multe intalniri pentru informarea medicilor veterinari cu atributii specifice, a operatorilor economici si a tuturor persoanelor implicate in activitatea de comert cu rumegatoare din Bulgaria sau cu rumegatoare care tranziteaza Bulgaria.De asemenea, au fost intensificate actiunile de supraveghere pasiva, in special in judetele din sudul tarii, iar medicii veterinari au fost instruiti cu privire la recunoasterea semnelor clinice de boala in conformitate cu specificatiile Organizatiei Mondiale de Sanatate Animala (OIE).