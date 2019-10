Romania participa la crearea unui noi tip de reactor nuclear. Dar asta nu ne va asigura energia necesara prea curand

Din Consortiul Falcon fac parte: agentia italiana ENEA, societatea Ansaldo Nulceare (tot din Italia) si Institutul de Cercetari Nucleare (ICN) de la Mioveni. Specialisti de la fiecare dintre aceste entitati vor coopera cu cei ai Nuclearelectrica SA - care administreaza centrala nucleara de la Cernavoda - in vederea crearii unui model de reactor numit Advanced Lead Fast Reactor Demonstrator (ALFRED).Odata dezvoltata si testata, aceasta noua tehnologie nucleara - numita de specialistii in domeniu "de generatia a IV-a" - ar urma sa permita exploatarea mult mai eficienta a resurselor de uraniu si sa creasca gradul de securitate nucleara."La nivel global, sunt putine state care dezvolta noi tehnologii nucleare, Romania fiind unul dintre acestea, iar proiectul ALFRED fiind considerat la nivel international o tehnologie promitatoare de ultima generatie.Este un proiect complex, cu multe beneficii de tehnologie, securitate, economicitate, pe care ne dorim sa il vedem in exploatare comerciala in cat mai multe state dupa finalizarea proiectului.Cooperarea pentru dezvoltarea acestui proiect este esentiala, iar acest MoU (memorandum de intelegere - n.red.) este o dovada a responsabilitatii si implicarii industriei nucleare romanesti, per total, in dezvoltarea programului nuclear si in oferirea unei solutii inovatoare la nivel international", a transmis directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, prin intermediul unui comunicat postat pe 7 octombrie pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ).Va mai trece, insa, multa vreme pana cand tehnologia sa fie utilizata in productie. Memorandumul semnat la inceputul lunii octombrie va permite, potrivit informatiilor comunicate de Nuclearelectrica, doar "schimbul de informatii si date cu privire la tehnologia reactoarelor cu neutroni rapizi, folosind ca agent de racire plumbul topit, coordonarea activitatilor de cercetare, contributia in natura in functie de expertiza si capabilitatile fiecarei parti, studiile si analizele realizate independent de fiecare parte cu scopul optimizarii acestora, precum si planificarea cadrului necesar pentru a pregati activitatile demonstrative".Abia dupa ce toate aceste etape vor fi parcurse si doar daca rezultatele obtinute in urma cercetarilor vor fi satisfacatoare, s-ar putea lua in calcul utilizarea noii tehnologii in productia de energie nucleara....citeste mai departe despre " Romania participa la crearea unui noi tip de reactor nuclear. Dar asta nu ne va asigura energia necesara prea curand " pe Ziare.com