Mai multi oameni politici au declarat, in decembrie 2018, ca e absolut firesc ca Guvernul sa le impuna bancilor o taxa "pe lacomie", in conditiile in care acestea fac profituri uriase imprumutandu-i pe romani la costuri impovaratoare si apeland la "jocul pe ROBOR pe care il stabilesc intre dumnealor".Sustinand ca se bazeaza pe acest rationament, Cabinetul Dancila a stabilit - prin ordonanta de urgenta - ca bancile vor plati o taxa pe active, in cazul in care nivelul ROBOR depaseste nivelul de referinta de 2%.In replica, bancile au declarat ca acest nou bir pe care il impune statul le va face sa isi regandeasca strategia de afaceri, respectiv investitiile si chiar sa limiteze creditarea.Presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari (AAFB) din Romania, Iancu Guda, a explicat pentru Ziare.com ca, inainte de toate, este lipsit de logica economica sa calculezi o taxa pe active bancare raportat la ROBOR.In acelasi context, Iancu Guda a explicat ca ar fi suficient sa vedem cat de greu i-a fost Ungariei - care are o economie mai dinamica decat a Romaniei - sa isi revina dupa aplicarea unei taxe pe active bancare."Daca am calcula valoarea taxei in functie de ROBOR din trimestul IV din 2018 - ea ar urma sa fie de 1,2%. Ramane sa vedem cat va fi ROBOR in acest an. Oricum, din estimarile mele, taxa pe activele bancilor va fi in jur de 1%.Merita spus ca in Ungaria, in 2010, statul a pus o taxa de aproape 0,53% din activele bancare. Vorbeam despre o taxa care - desi era doar la jumatatea celei pe care vrea sa o impuna Romania - a avut efecte devastatoare pentru economia tarii vecini. Mai exact, creditarea companiilor mici a avut foarte mult de suferit.Citeste mai departe despre " Romania, pe urmele Ungariei? Ce a patit tara vecina dupa ce a pus taxa pe activele bancare " pe Ziare.com