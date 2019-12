Romania primeste 16 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru despagubirile pe pesta porcina

"Saptamana trecuta am avut la Bruxelles intalniri cu oficiali ai Comisiei Europene si cu sefii serviciilor veterinare din statele membre si am prezentat o informare la zi cu stadiul actual al focarelor de pesta porcina africana (PPA) la nivelul Romaniei, dar si un draft la noua strategie cu privire la noua abordare a planului de combatere si control al PPA.Cel mai important lucru (..) am reusit sa publicam o decizie grant care prevede acordarea a 15,813 milioane de euro pentru Romania, in 2019, pentru rambursarea a 75% din costurile eligibile alocate pentru despagubirii in cazul pestei porcine africane, dar si a unei plati de 50%, respectiv 6 milioane de euro pentru 2018 si 7,5 milioane de euro pentru 2019.Acesti bani vor veni insa anul viitor. Este o realizare a serviciilor veterinare faptul ca impreuna cu echipa mea, am beneficiat de credibilitate si cei de la CE ne-au dat tot sprijinul. Ne-au propus sa avem experti de la Comisie, incepand cu luna ianuarie-februarie, astfel incat aceasta noua strategie sa fie in concordanta cu prevederile europene si sa putem accesa si alte fonduri pentru politici de piata", a spus seful ANSVSA.El a precizat ca au fost prezentate CE masurile pe care le are in vedere pentru combaterea PPA, dificultatile cu care se confrunta autoritatile pentru gestionarea eficienta a bolii, dar si faptul ca planul actual a fost asumat doar de ANSVSA."De acum incolo acest plan trebuie sa fie un plan al Romaniei, in care toti factorii decizionali trebuie sa fie implicati, respectiv fermierii, industria alimentara, Colegiul Medicilor Veterinari, Ministerul Mediului si Ministerul de Interne trebuie sa fie semnatari si cu totii sa ne asumam acest plan ca sa reusim sa eradicam aceasta boala. Noua strategie este elaborata cu termene foarte clare, pe termene scurte, medii si lungi", a adaugat Chioveanu.Potrivit sursei citate, noua strategie pentru PPA va fi finalizata la sfarsitul lunii ianuarie-inceputul lunii februarie, dupa care ea va fi aprobata de Grupul National de Experti si in functie de bugetul alocat va fi avizata de Ministerul Agriculturii si "apoi toti ceilalti implicati in gestionarea si imp ...citeste mai departe despre " Romania primeste 16 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru despagubirile pe pesta porcina " pe Ziare.com