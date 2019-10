Romania risca sa ramana fara gaze rusesti, in numai cateva luni. Care ar fi consecintele si cum iesim din iarna

Potrivit normelor UE, o tara se poate considera la adapost de o criza energetica doar daca isi poate procura gazele naturale din 3 surse distincte. In acest fel - indiferent ce s-ar intampla - tara respectiva poate fi aproape sigura ca nu ramane fara gaz.Judecand doar dupa acest criteriu, Romania e ferita de o eventuala criza energetica, deoarece are acces nu la 3, ci chiar la 4 surse de gaz. Iata despre ce este vorba.Inainte de toate, tara noastra are productie interna prin care si-a asigurat, iernile trecute, peste 70% din consum. Apoi, Romania are interconexiuni (adica infrastructura care ii permite sa importe gaze din Bulgaria, din Ungaria si din Ucraina - n.red.).Si atunci, de ce ne-am mai face griji cu privire la alimentarea cu gaze? Motivul e foarte simplu, spune expertul judiciar in domeniul gazelor naturale, Dumitru Chisalita. Anume: din toate sursele de import, una singura e de baza. Si s-ar putea ca tocmai pe aceea sa n-o mai putem accesa, din ianuarie 2020 incolo."Importurile de gaze din Bulgaria sunt conjuncturale. Exista posibilitatea ca anumite cantitati de gaze din Grecia sa ajunga in Bulgaria si apoi, mai departe, in Romania. Dar nu e ceva sigur. Nu vorbim despre o alimentare garantata, continua, pe care sa ne putem baza,Si tot conjuncturale sunt si importurile de gaze din Ungaria. Importam din tara vecina pentru ca - fiind in UE - preturile gazelor sunt mai mici (datorita facilitatilor de taxare - n.red.). Dar Ungaria are gaze de dat doar pentru ca are capacitate mare de depozitare, nu pentru ca ar fi un producator de la care sa ne putem alimenta mereu. Asa ca e posibil ca la iarna sa gasim gaze in Ungaria sau sa nu gasim. Ramane de vazut.In consecinta, singura sursa sigura de import de gaze pentru Romania este Ucraina. Prin aceasta tara, Gazexport (divizia de export a gigantului rus Gazprom - n.red.) livreaza in permanenta, via Ucraina, gaze pentru Europa. Vom vedea, insa, in ce conditii vom mai putea accesa aceasta sursa de import, incepand cu ianuarie 2020", atrage atentia Dumitru Chisalita.Intr-adevar, datele centralizate de ANRE arata ca cele mai mari cantitati de gaz ajung in tara noastra din surse non-UE (adica din Ucraina, prin punctele de interconectare de la Isaccea si de la Mediesul Aurit).De ce riscam sa ramanem fara gazele rusesti din UcrainaPrin Ucraina - in baza unui acor ...citeste mai departe despre " Romania risca sa ramana fara gaze rusesti, in numai cateva luni. Care ar fi consecintele si cum iesim din iarna " pe Ziare.com