Cu 5,05%, ne plasam de cam patru ori mai sus fata de o medie europeana de 1,31%, sau de cinci ori peste media Zonei Euro (1,04%).In urma cu 12 luni, timp in care datele consemnate de Eurostat arata ca nu s-au produs modificari importante la nivelul mediilor UE si Zonei Euro, eram la nivelul de 3,86%, ceea ce indica si faptul ca am avut cea mai mare deteriorare a acestui indicator dintre toate tarile membre, cu exceptia Cehiei, aflata pe un cu totul alt palier (de la 0,83% a urcat la 2,11%).Viteza de crestere a costurilor: o comparatie cu statele UEPractic, la finalul anului trecut ne-am interesectat cu Grecia, noi mergand in sus cu dobanzile platite la imprumuturi iar ei in jos, dupa care le-am luat locul de cel mai riscant plasament pentru pietele de capital, in pofida cresterii economice record la nivel european de 6,9%, ceea ce constituie o bizarerie de proportii.Ca aceste cifre ce reflecta perceptia pietelor internationale sunt capatate meritat sau nu importa mai putin.Ceea ce conteaza este costul pe care il vom avea de suportat cu totii, evident mai mare odata cu trecerea timpului. Desi nivelul datoriei publice (culmea) s-a redus la doar 35% din PIB , este esntiala dobanda la care vom putea sa o "rostogolim".Citeste mai multe despre Romania, tara care se imprumuta cel mai scump din UE, in ciuda cresterii economice record pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Romania, tara care se imprumuta cel mai scump din UE, in ciuda cresterii economice record " pe Ziare.com