Rompetrol Rafinare a inregistrat pierderi de aproape 49 milioane dolari in 2019

Cifra de afaceri neta a scazut cu 1%, pana la 5,186 miliarde dolari. Rezultatul operational (EBITDA) s-a diminuat cu 12%, pana la 131 milioane de dolari, iar rezultatul consolidat net a fost unul negativ, de peste 48 de milioane de dolari."In 2019, cele doua rafinarii ale Grupului au inregistrat o crestere cu 7% a volumelor totale de materii prime procesate. Pentru prima data in istoria sa de peste 40 de ani, rafinaria Petromidia a depasit pragul de 6 milioane de tone - 6,33 milioane de tone, record istoric. De asemenea, rafinaria Vega Ploiesti a consemnat cifre record - 436 kt, fata de cele 406 kt procesate in 2018", se arata in comunicat.Pe fondul volumelor de materie prima procesata, segmentul de distributie a inregistrat cresteri semnificative in ceea ce priveste comercializarea carburantilor. Astfel, in 2019, vanzarile totale de carburanti au consemnat o crestere de 5%, de la 2,38 milioane de tone in 2018, la 2,5 milioane de tone, anul trecut."Indicatorii financiari in scadere au fost influentati in principal de fluctuatiile marjei de rafinare (39,5 USD/t in 2019, comparativ cu 45,9 USD/t in 2018) si factorii macroeconomici din Romania (deprecierea cu 7,5% a cursului RON/USD, inflatia de 4% in 2019). De asemenea, la aceste rezultate s-au adaugat volatilitatea cotatiilor de pe piata internationala la materiile prime si produsele petroliere finite", se arata in comunicat.Rompetrol Rafinare este cel mai mare exportator de produse petroliere al Romaniei, cantitatile livrate catre subsidiarele KMG International din Bulgaria, Republica Moldova si Georgia si catre partenerii din regiunea Marii Negre, ridicandu-se la 2,63 milioane de tone de produse petroliere - nivel apropiat celui din 2018.