Rusia sustine ca SUA nu au dreptul sa se bage in proiectul gazoductului Nord Stream 2: Nu ii priveste pe americani!

Declaratia oficialului rus vine in conditiile in care Washingtonul a anuntat ca va impune sanctiuni companiilor implicate in construirea Nord Stream 2."Daca Nord Stream 2 ar fi implicat vreun teritoriu al Statelor Unite, as fi inteles interesul Washingtonului in aceasta privinta. Este un subiect care tine doar de Europa. Acest proiect nu priveste pe nimeni in afara tarilor implicate din punct de vedere geografic sau financiar", a spus Zakharova.Presedintele american Donald Trump a promulgat luna aceasta legea prin care sunt impuse sanctiuni companiilor si tarilor implicate in proiectul gazoductului Nord Stream 2, care va lega direct Rusia de Germania.Sanctiunile vizeaza inclusiv companii care furnizeaza servicii de instalare a conductelor submarine, intrucat Washingtonul incearca sa opreasca finalizarea conductei care ar urma sa permita transportarea gazului rusesc spre Germania, pe sub Marea Baltica.Scopul declarat al masurii luate de congresmeni este acela de a contracara influenta rusa in Europa, insa liderii europeni au indemnat SUA sa nu se amestece in politica energetica europeana.Oficialii americani considera ca gazoductul va creste dependenta Europei de energia rusa, va spori veniturile Moscovei si va amplifica influenta presedintelui rus Vladimir Putin Germania a acuzat Washingtonul de amestec in afacerile sale interne, iar oficiali din Rusia si UE au criticat si ei sanctiunile.