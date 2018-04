S-au aliniat planetele. Economia se sufoca si la un moment dat va cadea Interviu

Daca pentru a plati salariile si pensiile, guvernul va continua sa se imprumute, lucrurile vor intra intr-o curba inevitabila care va duce la caderea economiei, spune Mircea Cosea intr-un interviu pentru Ziare.com.Prof. Cosea considera ca inflatia va continua sa creasca si il critica sever pe guvernatorul BNR : "Trebuia sa majoreze acum doua saptamni dobanda de referinta, ca sa mai tempereze inflatia. Nu a facut-o la cererea guvernului?"La sfarsitul saptamanii trecute, am mai primit o veste proasta: deficitul de cont curent a crescut cu 138% fata de perioada similara a anului trecut. Ce inseamna asta?Situatia este foarte grava pentru ca o economie intra intr-o situatie periculoasa atunci cand exista asa-numita aliniere a planetelor, adica alinierea deficitelor. Avem acum 3 deficite in crestere rapida si la un loc creeaza imaginea unei economii care se sufoca, nu mai are potential. Deficitul bugetar a crescut in primele luni foarte mult si cu o viteza pe care nu am vazut-o pana acum. Avem deficitul balantei comerciale, adica importul este cu mult mai mare decat exportul, cu consecinte pe curs si pe inflatie. A aparut si deficitul contului curent, care este o expresie mai sintetica a celor doua si arata ca Romania este in dificultate fata de platile pe care le face in exterior.Deci a fost semnalata posibilitatea declansarii unei crize. N-as vrea sa speriem lumea ca va fi ca in 2009. Criza in Romania inseamna o dificultate majora a bugetului de a onora platile.Adica pensii si salarii?Sigur, dar nu numai pentru ca bugetul are si alte obligatii, el finanteaza tot ce inseamna servicii de securitate, de natura juridica, de natura internationala etc.Criza nu va fi simtita la nivelul salariilor si al pensiilor, dupa parerea mea, pentru ca aceasta coalitie, manata doar de interese politice si electorale, va face tot posibilul sa-si onoreze obligatiile fata populatie. Dar pe credit.Romania se va imprumuta in continuare. Si aici am putea adauga la cele trei deficite inca unul foarte important - viteza nemaintalnita in ultimii 20 de ani cu care creste datoria publica a Romaniei.Ne pregatim sa intram acum in trei cicluri electorale si pana la finalul lor, g ...citeste mai departe despre " S-au aliniat planetele. Economia se sufoca si la un moment dat va cadea Interviu " pe Ziare.com