S&P a revizuit perspectiva Romaniei la negativa. Critici foarte dure si numeroase avertismete

"S&P Global Ratings si-a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila. In acelasi timp, am mentinut ratingul de credit suveran in moneda straina si pe termen scurt la "BBB- / A-3", se arata in comunicatul agentiei.Consecintele acestei decizii sunt imprumuturi mai scumpe pentru tara noastra.Totodata, S&P avertizeaza ca majorarea pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei."Cheltuielile majore ale guvernului anterior au fortat acutualul executiv sa isi revizuiasca obiectivele fiscale pentru 2019 si 2020, fe fondul unei economii care isi incetineste cresterea. Majorarea planificata a pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei pana in 2020", mai precizeaza comunicatul.Standard & Poor's mai precizeaza ca revizuirea perspectivei reflecta riscuri din ce in ce mai mari pentru stabilitatea economica si fiscala a Romaniei.Totodata, agentia avertizeaza ca ar putea sa scada ratingul Romaniei in urmatoarele 24 de luni daca:Dezechilibrele fiscale si externe continua sa se deterioreze si persista mai mult decat ne asteptam, cu absenta consolidarii fiscale rezultand datorii publice si externe mai mari decat am prevazutLipsa sincronizarii politicilor economice duce la o supraextensie a salariilor reale si la o volatilitate crescuta a cursului de schimb, cu potentiale repercusiuni asupra bilanturilor din secorul public si cel privatIn schimb, spune S&P, ar putea revizui perspectiva Romaniei la stabila daca observa ca guvernul reuseste sa stabilizeze finantele publice si pozitia externa a Romaniei.De ce ne-a scazut, mai exact, S&P ratingul la negativ- Proiectiile pentru deficitul bugetar in 2019 si 2020 au fost majorate la 4,3%, respectiv 3,5% din PIB , de la 2,8% si 3,0%, ceea ce arata o abatere majora de la tintele initiale. Aceste revizuiri ale deficitului reflecta decizia noului guvern de a restabilii facturile restante si de a-si revizui asteptarile privind cresterea veniturilor.- Totusi, consideram ca exista motive de a pune sub semnul intrebarii realismul obiectivelor bugetare revizuite in perioada 2020-2022. In primul rand, intelegem ca guvernul intentioneaza sa mentina majorarea pensiilor prevazuta in Legea pensiilor adoptata in iulie 2019, cee ...citeste mai departe despre " S&P a revizuit perspectiva Romaniei la negativa. Critici foarte dure si numeroase avertismete " pe Ziare.com