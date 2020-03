Avertismentul S&P: Coronavirusul va provoca recesiune la nivel global. China a fost lovita mult mai grav decat se estima

Agentia de rating a anuntat ca virusul a perturbat grav activitatea economica la nivel global, estimarea fiind mult mai severa decat cele anuntate anterior."Datele din China arata ca economia sa a fost lovita mult mai grav decat a fost estimat initial, desi a inceput o usoara stabilizare", a declarat Paul Gruenwald, economist-sef la S&P Global Ratings, citat de CNN.Potrivit acestuia, desi focarul de coronavirus pare sa se fi stabilizat in mare parte din Asia, activitatea economica in aceste zone a incetinit mult mai mult decat se astepta initial."Avem China ca model pentru modul in care raspandirea virusului s-ar putea stabiliza, iar societatea ar putea incepe sa revina la normal", precizeaza Paul Gruenwald. Insa ingrijorarile Chinei cu privire la pagubele din economie sunt foarte mari."Dupa cum se vede, in China, restrictiile ar putea fi ridicate mai greu decat s-a crezut initial, deoarece problemele in ceea ce priveste sanatatea publica persista", a mentionat economistul sef al S&P Global Ratings.El a precizat ca situatia urmeaza sa se agraveze in SUA si Europa."Europa si Statele Unite urmeaza o cale similara, pentru ca restrictiile impuse vor duce la scaderea activitatii in trimestrul doi al acestui an", a subliniat el.De altfel, si Goldman Sachs precum si alte banci estimeaza o contractie economica abrupta, mai ales in al doilea trimestru al acestui an, atat in SUA, cat si in Europa, dupa ce au inceput sa se inchida restaurantele, scolile, iar cetatenii au fost sfatuiti sa stea in case, comenteaza Reuters.Exista, totusi, sperante ca economia va incepe sa creasca din nou la sfarsitul acestui an. Totul depinde insa de eforturile tarilor afectate de a combate cat mai rapid virusul Covid 19.Indicele Dow Jones a inregistrat, in sedinta de tranzactionare de luni, un declin de 2.997 de puncte (-12,93%), aceasta fiind cea mai mare scadere zilnica inregistrata din 19 octombrie 1987, pana astazi.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Avertismentul S&P: Coronavirusul va provoca recesiune la nivel global. China a fost lovita mult mai grav decat se estima " pe Ziare.com