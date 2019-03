Santaj la fondurile de pensii? Daca investesc in ce vrea Guvernul, s-ar putea renegocia o masura din OUG 114

Asta, insa, in masura in care administratorii ajung la o intelegere cu Executivul privind sprijinirea investitiilor sale prioritare."Cotele de capitalizare ale fondurilor de pensii private sunt negociabile in masura in care se va ajunge la o intelegere cu Guvernul privind investitiile fondurilor in proiectele importante pentru Romania, in sanatate, energie, infrastructura si sectorul IMM-urilor", a declarat ministrul Teodorovici pentru profit.ro.Amintim ca, potrivit OUG 114 sau "ordonantei lacomiei", administratorii fondurilor de pensii private trebuie sa majoreze capitalul social cu cel putin 3,7 miliarde de lei pana la sfarsitul lui 2019, din care jumatate din suma pana la 30 iunie.De altfel, actionarii celor 7 administratori de pensii private obligatorii s-au aflat, marti, in Bucuresti, pentru a avea discutii cu autoritatile despre OUG 114.Cele doua parti vor mai avea o intrevedere la finalul lunii martie, timp in care administratorii se vor gandi in ce proiecte de parteneriat public-privat sau proiecte de infrastructura sunt dispusi sa investeasca, potrivit unor surse oficiale citate de profit.ro.Intalnirea a fost confirmata de ministrul Finantelor, care a explicat solicitarile adresate de Guvern administratorilor: o analiza comparata a capitalizarii propriilor fonduri in alte state europene si o lista de domenii si proiecte considerate prioritare de Guvern, in care fondurile ar fi interesate sa investeasca.Amintim ca, saptamana trecuta, Valentin Lazea , economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), a sustinut ca majoritatea administratorilor de pensii private Pilon II doresc sa se retraga din Romania, din cauza regulilor impuse prin OUG 114/2018. In context, ministrul de Finante l-a avertizat sa nu ma faca astfel de declaratii."Din ce inteleg eu din discutiile cu Asociatia Administratorilor de Pensii Private din Romania (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, APAPR - n.red.), marea majoritate a administratorilor de pensii private Pilon II din Romania, daca nu toate cele sapte fonduri, vor sa se retraga Romania, se gandesc sa se retraga din Romania, deoarece conditiile li se par deosebit de oneroase - un efort financiar mare pentru un castig aproape inexistent", a afirmat Valentin Lazea atunci.La randul sau, T ...citeste mai departe despre " Santaj la fondurile de pensii? Daca investesc in ce vrea Guvernul, s-ar putea renegocia o masura din OUG 114 " pe Ziare.com