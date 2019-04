Scandal intre primari si Guvern din cauza bugetului: Edilii acuza ca au fost mintiti. Ce le raspunde Teodorovici

Acestia au prezentat un document semnat intre asociatiile primarilor si Teodorovici, care insa nu a fost respectat niciodata, iar astfel se pierd 200 de lei pe cap de locuitor, sustin edilii.La randul sau, Teodorovici nu se considera responsabil de aceasta situatie, scrie Digi24.Orasele si municipiile din tara vor avea, in acest an, pierderi de miliarde de lei, primarii sustinand ca peste 10 milioane de romani vor avea de suferit din cauza Guvernului. Executivul a promis anumite sume de bani pe care ulterior le-a taiat, potrivit documentului."Ma minunez cu legea bugetului de stat undeva am fost pacaliti cu 200 de lei, se semneaza un document cu 1.200 de lei pe comuna si imi vin prin bugetul de stat doar 1.000 de lei pe locuitor.Aici nu mai suntem in zona minciunii, este mai mult decat minciuna. Vreti, nu vreti, spun ce nu doream sa spun, nu pacaliti, escrocati. Asta nu este o masura demna pentru un ministru, sa spui ca faci ceva si dupa aia sa nu o faci", a declarat Emil Draghici, presedintele Asociatiei Comunelor din Romania.Aceeasi este situatia si pentru primarii de orase."Am fost pacaliti. In momentul acesta lucrurile au scapat de sub control total. Nu inteleg cum vom reusi sa iluminam unitatile administrativ teritoriale, cum sa incalzim unitatile scolare, cum sa sustinem functionarea spitalului, a liceului si altor servicii publice la nivelul oraselor.Este iminent acest pericol. Pericolul este sa nu putem sa ne asiguram functionarea, e vorba de 85-90% dintre orase", a afirmat Ionel Chirita, presedinte executiv Asociatia Oraselor, pentru sursa citata.Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoita , a subliniat si el ca cifrele transmise "nu se vor adeveri"."Ce ar trebui sa spun? Ca imi pare bine ca si altii si-au dat seama ca am fost pacaliti? Nu imi pare bine. Eu speram sa ne inselam noi.Iata ca se dovedeste ca pozitia noastra a fost corecta si o spun cu mult regret, din nefericire. Ni s-au transmis niste cifre de la Ministerul de Finante care nu se vor adeveri", a precizat edilul.Acum primarii vor sa aiba noi discutii cu Guvernul pe tema bugetului.In schimb, presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, sustine ca bugetele administratiilor locale sunt "bune", iar Guvernul va lua o decizie pentru ca Unitatile Admini ...citeste mai departe despre " Scandal intre primari si Guvern din cauza bugetului: Edilii acuza ca au fost mintiti. Ce le raspunde Teodorovici " pe Ziare.com