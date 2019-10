Scenariul prezentat investitorilor germani din Romania: Cota unica va fi anulata si 400.000 de bugetari concediati

Acesta a argumentat aceste posibile masuri prin faptul ca in urmatorii cel putin trei ani nu vor exista bani pentru plata pensiilor si salariilor bugetarilor conform actualelor Legi a Pensiilor si a Salarizarii Unitare, iar politicienii nu se vor atinge de pensii si de salariile bugetarilor, astfel ca singura masura pentru Guvern de a obtine bani la buget ar ramane renuntarea la cota unica de impozitare.Desi s-a adresat oamenilor de afaceri germani din Romania in calitatea sa de presedinte al Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu a subliniat ca vorbeste in nume personal, desi aceste informatii nu includ "nimic ascuns"."Cota unica: e o parere personala, eu sunt sustinatorul cotei unice, dar cota unica n-are nicio sansa sa supravietuiasca. Repet, nu pot sa spun de unde vin discutiile, dar dupa parerea mea personala cota unica nu are nicio sansa sa supravietuiasca. C-o fi bine, c-o fi rau, nu sunt banii in Romania! In anii 2020, 2021, 2022 si asa mai departe, nu sunt bani pentru a plati salariile si pensiile conform actualei Legi a Pensiilor si a Salarizarii Unitare. Nu sunt bani!Eu personal cred ca niciun partid nu se va atinge de aceasta zona, o vor lasa asa, si atunci intrebarea este 'cum facem (Guvernul, n.r.) rost de bani? Adica avem o cheltuiala fixa (pensiile si salariile bugetarilor n.r.), si de asta nu ne atingem'", a sustinut Dragos Anastasiu.Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane a apreciat ca primele masuri de austeritate ale urmatorului Guvern vor viza pensiile speciale si salarizarea unitara, dupa care va urma disponibilizarea a 400.000 de bugetari."O sa incerce sa se atinga, unii de ei, in urmatorul an, daca se poate, printr-un Guvern care nu o sa aiba la varf coloratura politica, sa se atinga de Legea Pensiilor, cu pensiile speciale si cu salarizarea unitara, dar in special prin diminuarea numarului de bugetari de la 1.200.000 la 800.000, printr-o schimbare la nivel de administratie. Nu o sa mai fie 42 de judete, ci 8 regiuni, n-o sa mai fie 3.000 de unitati administrativ-teritoriale, ci 1.000, si de acolo dam afara 400.000 ...citeste mai departe despre " Scenariul prezentat investitorilor germani din Romania: Cota unica va fi anulata si 400.000 de bugetari concediati " pe Ziare.com