Povestea fermierului de 37 de ani din Calarasi, care si-a lasat afacerile pentru a produce cartofi sanatosi

Usor nu i-a fost. Cu toate astea, dupa cativa ani de munca, rabdare si cheltuiala si-a implinit, in sfarsit, visul de a produce pentru comercializare legume si fructe la fel de sanatoase si de gustoase ca acelea pe care le crestea deja pe langa casa, pentru familia lui.La doar 37 de ani, intreprinzatorul Tudor Stanciu a lasat in urma mai multe afaceri pe care le avea in Bucuresti si s-a retras in satul Valcelele, din judetul Calarasi. Acolo - incurajat de familie si de prieteni - a luat in arenda un teren de 15 hectare (15.000 de metri patrati - n.red.) de la o matusa, hotarat sa inceapa sa cultive pe el legume bio.Prea usor nu i-a fost, la inceput, din cauza ca n-avea nici experienta in lucrul la camp si nici rude care sa se ocupe cu agricultura si de la care sa poata cere sfaturi sau imprumuta utilaje.In plus - pentru a produce in regim ecologic, asa cum isi dorea - tanarul fermier avea nevoie de o multime de certificari care nu se obtin nici repede si nici usor.In mod normal, toate aceste probleme ar fi fost suficiente pentru a pune pe fuga orice orasean mutat de curand la tara. Pe Tudor Stanciu, insa, piedicile nu l-au descurajat, ci dimpotriva, l-au motivat sa caute solutii."Am inceput certificarea cu ajutorul unei societati numita Ecocert. De acolo am aflat ca sunt o multime de reguli pe care trebuie sa le urmam pentru a ajunge sa producem legume sanatoase pe care ni le doream si sa le putem, apoi, vinde, sub denumirea de 'produs ecologic'.Sa va dau un exemplu: a fost nevoie ca pamanturile pe care le cultivam acum sa treca printr-o perioada numita 'de conversie', care a durat 2 ani. In tot acel timp, am cultivat suprafetele fara sa folosim substante de sinteza chimica. Asa ca solul s-a curatat, incetul cu incetul. Si din 2018 recoltele noastre se pot vinde ca produse ecologice", ne-a explicat Tudor Stanciu.Fermierul spune ca - spre deosebire de agricultorii care stropesc solul din belsug cu erbicide chimice pentru combaterea buruienilor - el, pentru ca lucreaza in regim ecologic, e obligat sa isi ingrijeasca toate culturile folosindu-se doar de sapa si de cateva solutii obtinute din compusi naturali.