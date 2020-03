Se deschid sau nu primii kilometri de autostrada din Moldova, in 2020?

Pe pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor a aparut, joi, inca de la orele pranzului, o postare care anunta ca Bode urmeaza sa ajunga, in scurt timp, pe Centura Bacaului, unde se construiesc primii kilometri de autostrada din Moldova.Postarea cuprindea si o sinteza a datelor privind santierele. Anume: traseul pe care se construieste, modul in care sunt impartite santierele, costul lucrarilor, dar si maniera aleasa pentru finantarea soselei.Centura Bacaului va avea aproape 31 de kilometri. Iar pentru a putea fi construita mai usor, a fost impartita in 3 tronsoane. Din tot acest traseu de 31 de kilometri, doar 16,3 kilometri (parte din tronsonul 1) vor fi de autostrada. Si asta, doar pentru ca in acel sector, Centura Bacaului se va suprapune pe traseul (existent doar pe hartie, momentan - n.red.) al Autostrazii A7, Ploiesti - Bacau - Siret.Tot in postarea de pe pagina de Facebook a Ministerului Transportului este trecut stadiul realizarii lucrarilor: 47,5%. Cu alte cuvinte, s-a facut deja aproape jumatate din ce ar fi nevoie, la centura orasului."Am dorit sa parcurg tot acest amplasament, din dorinta de a ma asigura ca lucrurile sunt asa cum mi-au fost prezentate. Aici, la centura Bacaului, lucrarile au un stadiu fizic imbucurator, sunt in grafic (...)Avem banii in buget, astfel incat toate lucrarile pe care le va realiza constructorul sa fie platite la timp. Va garantez ca toate problemele de mediu, nerezolvate de guvernarea anterioara, vor fi in curand istorie. Ca sa realizam acest lucru, in Guvern, s-a stabilit asigurarea finantarii pentru toate planurile de management privind mediul", a spus Bode, dupa ce si-a incheiat vizita de lucru.Cand ar putea romanii sa circule pe aceasta autostrada, daca tot lucrarile la ea sunt intr-un "stadiu imbucurator", potrivit ministrului? E greu de spus. Mai ales ca pana si Lucian Bode se fereste sa promita asa ceva.Reamintim ca - in ciuda insistentelor parlamentarilor din Opozitie si ale presei - Lucian Bode a refuzat sa isi asume finalizarea, in acest an, a unor anumite segmente de autostrada. In schimb, ori de cate ori a vorbit despre sosele de mare viteaza care s-ar putea finaliza, a mentionat si portiunea de autostrada din Centura Bacau ...citeste mai departe despre " Se deschid sau nu primii kilometri de autostrada din Moldova, in 2020? " pe Ziare.com