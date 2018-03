Se schimba ordinea economica mondiala. Incotro mergem?

De notat ca exista mai multe "dosare" in disputa intre SUA si UE, intre care impozitarea companiilor cu afaceri globale ce eludeaza Fiscul. In contextul unui sindrom de "intoarcere spre interior", ce se manifesta in nu putine tari dezvoltate, are sens sa ne intrebam ce se va intampla cu multilateralismul si "deschiderea" ce au definit ordinea economica mondiala postbelica.Dupa Al Doilea Razboi Mondial, ordinea economica internationala a fost institutionalizata prin aranjamentele de la Bretton Woods. Aceste acorduri insemnau in esenta comert cat mai liber intre statele lumii, functionarea unor organizatii internationale ( FMI , Banca Mondiala), care sa asiste tari cu probleme de balanta de plati si nevoi de finantare.Viziunea era in conformitate cu filosofia pietelor libere si urmarea, intre altele, refacerea Europei devastate de razboi, stavilirea comunismului. Statele Unite au jucat rolul central in aceste aranjamente fiind de departe cea mai puternica tara din punct de vedere economic la finele razboiului.Aceste aranjamente serveau intereselor lor geopolitice; ele intelesesera ca implicarea in Europa era vitala in confruntarea ideologica si nu numai cu Uniunea Sovietica.Dar pietele libere ajutand functionarea economiilor deschise aduc beneficii nu in mod egal, in interiorul tarilor (intre cetateni) si intre state. Exista castigatori, dar si perdanti, iar politicile publice, acolo unde exista, au menirea de a reduce asimetrii, numarul celor care pierd. Politici publice exista la nivel statal. Exista si la nivel international prin programe ale institutiilor internationale (inclusiv BERD si BEI in Europa).In UE exista programe (in cadrul bugetului UE) dedicate atenuarii discrepantelor de dezvoltare intre statele membre - o recunoastere ca Piata Unica nu rezolva singura problema decalajelor de dezvoltare. Nu examinam aici cat de bine articulate au fost aceste politici publice, mentionam insa ca experienta ofera teme de meditatie.Economistii sustin in general comertul liber. Globalizarea si politici nationale pragmatice au deschis porti de dezvoltare pentru tari ce s ...citeste mai departe despre " Se schimba ordinea economica mondiala. Incotro mergem? " pe Ziare.com