Se schimba regulile pentru vanzarea terenurilor agricole. Instrainarea lor este interzisa timp de 15 ani

De asemenea, si ordinea de preemptiune la cumpararea terenurilor agricole va fi schimbata. Noile reguli pot intra in vigoare chiar din acest an, informeaza Profit.ro.In Legea 17/2014 este stabilit ca instrainarea, prin vanzare, a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea dreptului de preemptiune al coproprietarilor, arendasilor, proprietarilor vecini, precum si al statului roman (prin Agentia Domeniilor Statului, n. red.), in aceasta ordine, la pret si in conditii egale.Acum, in noul proiect de lege, se modifica aceasta ordine de preemptiune astfel: coproprietari si rude pana la gradul I, apoi arendasi, urmati de statul roman (prin Agentia Domeniilor Statului, n. red.) si de proprietarii de terenuri agricole vecini.Au fost stabilite si o serie de conditii cumulative la cumpararea acestor terenuri agricole de catre persoanele fizice sau firme, in cazul in care nu este exercitat dreptul de preemptiune.Persoanele fizice vor trebui sa aiba resedinta sau domiciliul, pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul oferit spre vanzare si sa desfasoare activitatii agricole pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul oferit spre vanzare cu cel putin cinci ani anteriori anului de publicare a ofertei de vanzare a terenului. De aceste conditii vor fi scutiti insa tinerii fermieri.Pentru persoane juridice, conditiile prevazute sunt urmatoarele: sediul social sau sediul secundar sa fie inregistrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul oferit spre vanzare, desfasurarea de activitate agricola pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul oferit spre vanzare, cu minimum 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de vanzare a terenului si veniturile obtinute din activitati agricole sa reprezinte minimum 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani.De asemenea, proiectul de lege reglementeaza obligativitatea utilizarii terenurilor respective exclusiv pentru desfasurarea activitatilor agricole de catre proprietarii acestor terenuri, fie in regim de exploatare directa, fie prin incheierea contractelor de arendare.