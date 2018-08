Secretariatul CSAT a transmis document pe rectificarea bugetara catre Ministerul de Finante

"Ca urmare a scrisorii ministrului finantelor publice, transmisa Secretariatului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in data de 14 august a.c., referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, Secretariatul CSAT a transmis documentul pentru analiza si punct de vedere, pana la data de 17 august a.c., institutiilor direct vizate de rectificarea bugetara, respectiv: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale", a transmis Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa remis marti MEDIAFAX.Potrivit sursei citate, "In prezent, Secretariatul CSAT intreprinde diligentele necesare in vederea obtinerii acordului individual al membrilor Consiliului pentru emiterea unei hotarari de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018".Consilierul guvernamental Darius Valcov a declarat, sambata, referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca la rectificarea bugetara nu se acorda fonduri suplimentare "doar pentru ca iti doresti tu sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol".Chestionat daca Guvernul va aproba, saptamana viitoare, rectificarea bugetara, Darius Valcov a raspuns: "Este decizia doamnei prim-ministru, noi suntem pregatiti. Nu stim daca au venit si avize de la CSAT pentru bugetele SRI, SIE, Administratia Prezidentiala, si asa mai departe, dar in momentul in care vor fi si aceste avize, daca ele sunt necesare, rectificarea va trebui sa fie aprobata".Pe 7 august, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca bugetul Administratiei Prezidentiale a fost redus cu 11,1 milioane de lei."Taierea este de 11,1 milioane, ea se compune din 8 milioane minus la bunuri si servicii, avem un plus de un million la cheltuielile de personal. Sumele sunt pana la final de an. Va fi o a doua rectificare la finalul lui octombrie. Avem posibilitatea de a aloca sume suplim ...citeste mai departe despre " Secretariatul CSAT a transmis document pe rectificarea bugetara catre Ministerul de Finante " pe Ziare.com