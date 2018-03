Secretele care au ruinat Romania

La 25 iulie 2001, s-a semnat contractul de privatizare al combinatului siderurgic Sidex Galati, care reprezenta atunci 3% din PIB -ul Romaniei. Contractul a fost declarat secret si astfel a ramas pana in ziua de astazi.Printre cele mai importante prevederi ale contractului secretizat se numarau: pastrarea celor 27.000 de locuri de munca, investitii de peste 350 milioane USD si un laminor nou-nout de banda laminata la rece care sa satisfaca cererea de tabla a noii industrii auto romanesti ( Renault de-abia preluase Dacia Pitesti). Tot prin aceste prevederi secrete, statul roman si-a obligat cetatenii sa plateasca 1 miliard USD, pierderi cauzate combinatului de catre firma Bali International impreuna cu fostul primar al Galatiului, Dumitru Nicolae (director general al combinatului pana in 1999).Ei bine, firma fratilor iranieni Alaghband reusise sa ingroape Sidex-ul in datorii in mai putin de 2 ani, bazandu-se pe o anexa "secreta" (denumita pompos "side letter") a unui contract de finantare, anexa semnata intr-o maghernita din Londra de catre Nicolae.Ca urmare a atator secrete bine pazite, Romania a platit 1 miliard USD pentru ca un off shore din Insulele Virgine Britanice sa preia 3% din PIB-ul Romaniei; a mai platit apoi, datorita unor anexe tot secrete, salarii compensatorii pentru 20.000 de muncitori, care au parasit combinatul, a mai platit si 52 de milioane USD despagubiri catre iranienii Alaghband si s-a ales, in schimb, cu cinci din sase furnale demolate de catre indianul Mittal, cu uzina cocso-chimica demolata si cu productia redusa la jumatate. Profiturile uriase realizate de indian in anii premergatori crizei s-au dus toate in conturile unui alt off shore ("Pacific Atlantic Dubai") prin care se desfasura comertul cu pretioasa tabla galateana. Iar impetuoasa industrie auto romaneasca isi procura, in continuare, tabla din Slovacia sau din Polonia.Peste numai trei ani, in iulie 2004, guvernul Romaniei vinde, tot printr-un contract secretizat (acum deja contractele secrete capatasera denumirea europeana de "contracte confidentiale"), compania nationala petroliera Petrom . La acea data, Petrom era o companie profitabila, care detinea doua rafinarii (una la Brazi si alta la Pitesti), combinate petrochimice (Doljchim plus Brazi plus Pitesti) si avea licente de exploatare pentru tot titeiul romanesc si pentru jumatate din rezervele nationale de gaze.Ca urmare a mult-inv ...citeste mai departe despre " Secretele care au ruinat Romania " pe Ziare.com