Sectorul romanesc al gazoductului BRUA se va construi cu teava de la turci. De ce nu se va lucra cu produse romanesti

Societatea Nationala Transgaz SA are de construit, in urmatorii ani, aproape o treime din gazoductul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA). Mai exact, din 1.318 de kilometri, cat va avea intregul gazoduct, Transgaz va trebui sa finalizeze cei 479 de kilometri de conducta care vor traversa teritoriul tarii noastre, incepand din localitatea Podisor din Giurgiu pana la Recas, in Timisoara. In plus, urmeaza sa se realizeze trei statii de comprimare in localitatile Jupa (in Caras-Severin), Bibesti (in Gorj) si Podisor (in Giurgiu). Ca Europa sa nu mai depinda de gazul rusesc, intregul gazoduct BRUA - deci si sectorul romanesc - va trebui construit la cele mai inalte standarde.De calitatea acestor lucrari va depinde, in parte, eficienta cu care se vor putea valorifica gazele din Marea Neagra.Pe langa beneficiile de care se va bucura dupa ce gazoductul va fi pus in functiune, Romania putea castiga mult inca din perioada de constructie a acestuia. Mai exact, daca s-ar fi folosit nu doar forta de munca autohtona, ci si materiale produse la noi in tara, buna parte din banii dati de Comisia Europeana pentru constructia gazoductului ar fi ramas in economia romaneasca, stimuland cresterea.La momentul de fata e insa tarziu sa mai vorbim despre asa ceva. Forta de munca folosita va fi din Romania, iar asta va insemna ca circa 92 de milioane de euro vor merge la firmele locale carora li s-au atribuit lucrarile si la o firma austriaca prezenta de mai mult timp in pesisajul afacerilor locale si care a mai lucrat cu Transgaz.Conducta folosita la realizarea gazoductului nu va fi cumparata, insa, de la producatori autohtoni, ci integral de la turci. Se va proceda astfel dupa ce societatea Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirket a castigat licitatia lansata inca din 2016 de Transgaz pentru "furnizarea de material tubular si curbe" necesare constructiei gazoductului BRUA.Societatea castigatoare face parte din Tosyali Holding, grup de firme cunoscut pe plan international si care urmeaza sa incaseze peste o suta de milioane de euro ...citeste mai departe despre " Sectorul romanesc al gazoductului BRUA se va construi cu teava de la turci. De ce nu se va lucra cu produse romanesti " pe Ziare.com