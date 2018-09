Sedinta CSAT pentru rectificarea bugetara: Cu doar o zi inainte, Finantele au venit cu modificari substantiale

Guvernul l-a acuzat pe Iohannis ca blocheaza adoptarea primei rectificari bugetare, fiind afectate economia si drepturi fundamentale ale romanilor. In replica, seful statului a spus ca este "o noua minciuna a PSD si a Guvernului incompetent Dancila", aratand ca rectificarea bugetara se poate face in orice domeniu fara niciun aviz de la CSAT, cu exceptia zonei de securitate nationala.Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii va avea loc de la ora 13:00.Guvernul recunoaste ca majorarile de pensii si salarii nu au fost prinse integral in bugetul pe 2018. Acum zice ca se blocheaza tara si da vina pe IohannisFactual.ro: Guvernul, afirmatii false si manipulatoare cand a spus ca Iohannis lasa fara bani pensionarii, mamele si copiiiAnuntul privind sedinta CSAT a fost facut in 24 august de catre Administratia Prezidentiala, la trei zile dupa ce Guvernul i-a solicitat sefului statului convocarea CSAT in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, aminteste News.ro.La scurt timp de la acest anunt, Guvernul a transmis ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a convoca de urgenta CSAT pentru avizarea proiectului rectificarii bugetare poate periclita nu doar veniturile categoriilor cele mai vulnerabile, adica pensionarii, mamele si copiii, ci si accesul pacientilor la serviciile medicale si "inca o data" i-a cerut public sefului statului "sa acorde importanta cuvenita proiectului rectificarii bugetului pentru 2018 pentru a nu aduce grave prejudicii garantarii drepturilor romanilor la sanatate, pensie, siguranta publica si bunei functionari a institutiilor statului".In replica, presedintele Klaus Iohannis a spus ca este "o noua minciuna a PSD si a Guvernului incompetent Dancila". Seful statului a subliniat ca rectificarea bugetara se poate face in orice domeniu fara niciun aviz de la CSAT, cu exceptia zonei de securitate nationala."Iata o noua mincinua marca PSD si o noua minciuna a Guvernului incompetent Dancila. Nu-mi place sa repet aceste lucruri, dar nu gasesc alte cuvinte. E vorba de cinism. Guvernul poate sa faca orice rectificare bugetara fara a ...citeste mai departe despre " Sedinta CSAT pentru rectificarea bugetara: Cu doar o zi inainte, Finantele au venit cu modificari substantiale " pe Ziare.com