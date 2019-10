Seful Airbus Romania explica de ce are nevoie de la Guvern pentru a fabrica elicoptere la Brasov

Printre altele, Airbus are, la Brasov, un centru de mentenanta pentru elicoptere. Ce se intampla acolo, de fapt? Cate elicoptere sunt aduse anual pentru reparatii si revizii si de unde vin ele?

In cazul in care decizia de a incepe productia va intarzia, e greu de spus daca noile aeronave vor mai fi gata la timp pentru a le inlocui pe cele uzate, pe care soldatii ar trebui sa le scoate din uz.Fost pilot militar de elicopter, George Durdilly este sef al Airbus Romania din luna iunie a acestui an. Inca de la preluarea mandatului, a decis sa sustina colaborarea companiei cu partenerii sai din Romania. Numai ca - spune Durdilly - parte dintre proiectele pe care Airbus vrea sa le dezvolte aici au nevoie si de sprijinul Guvernului pentru a functiona. Si, din pacate, Executivul nostru pare sa aiba alte preocupari, pentru moment.Intr-un scurt interviu acordat Ziare.com, Georges Durdilly a dat detalii despre proiectele pe care Airbus le dezvolta de zeci de ani in Romania, dar si despre elicoptere pe care ar vrea sa le produca la Brasov, in urmatorii ani.As vrea sa incep prin a va spune cateva lucruri cu caracter ceva mai general despre Airbus. Ca firma, are 50 de ani de experienta si e impartita in 3 mari divizii, dintre care doua sunt deja si in Romania.Avem Airbus Defence and Space, care activeaza in Bucuresti (...). Apoi, avem Premier Aerotec (este o fabrica din Brasov - n.red.) in care Airbus produce piese pentru aeronavele sale din intreaga lume. Daca ne gandim, e de-a dreptul uimitor ca fiecare aeronava Airbus din lume contine si piese facute in Romania. Ar trebui sa fim mandri de asta!Si - revenind la intrebarea initiala - exista si Airbus Helicopters Romania, o societate joint venture a Airbus si IAR (Industria Aeronautica Romana, in care statul e actionar majoritar - n.red.), care este intr-adevar un centru de excelenta la nivel european pentru mentenanta, reparatii si revizii de elicoptere.La acest centru ajung cam 50 de elicoptere pe an. Facem mententanta si, uneori, mici upgrade-uri. Dar scopul principal ramane mentenanta.Citeste mai departe despre " Seful Airbus Romania explica de ce are nevoie de la Guvern pentru a fabrica elicoptere la Brasov. Fiecare aeronava Airbus din lume contine piese facute la noi Interviu video " pe Ziare.com