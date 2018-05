Seful CJ Teleorman anunta mari lucrari de infrastructura. Tel Drum e abonata la contractele de reabilitare a drumurilor din judet

Danut Cristescu a explicat, potrivit procesului-vebal al sedintei, ca a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Sova, ca drumul care leaga Bucuresti de Alexandria sa fie trecut ca drum expres in Master Planul General de Transport al Romaniei. Asta deoarece prin Programul Operational Infrastructura Mare, Alexandria - Craiova va intra in reabilitare si modernizare ca drum expres.Licitatie publica pentru doua drumuri nationalePotrivit presedintelui CJ Teleorman, ambele drumuri expres, Bucuresti-Alexandria si Alexandria -Craiova, se vor face pe amplasamente diferite, deoarece drumul expres nu trebuie sa tranziteze localitatile.Discutiile au vizat si drumurile care leaga Alexandria de Zimnicea (DN 51) si Alexandria de Turnu Magurele (DN 52).In cazul lucrarilor la DN 51, acestea sunt in procedura de licitatie publica, iar pentru DN 51 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici urmand demararea procedurii de licitatie publica deschisa, potrivit presedintelui CJ Teleorman.Viorel Stefan a anuntat autostradaSaptamana aceasta, vicepremierul Viorel Stefan a anuntat ca autostrada Bucuresti-Lugoj se afla pe lista proiectelor strategice. Aceasta va strabate judetele conduse de unii dintre cei mai importanti lideri PSD, inclusiv Teleormanul."Autostrada Sudului (Bucuresti - Alexandria - Craiova - Calafat - Turnu Severin - Lugoj), in lungime totala de 550 de kilometri, va fi de maxim interes pentru investitorii si transportatorii din sudul tarii", a declarat Viorel Stefan.Citeste si: Dupa un an si jumatate, Guvernul spune ca face autostrazi si spitale cu banii privatilor: Avem aceasta ambitie de a recupera deceniiAutostrada va strabate judetele Giurgiu (fieful lui Niculae Badalau), Olt (fieful vicepremierului Paul Stanescu), Dolj (fieful ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu) si Mehedinti (fieful lui Aladin Georgescu).Acasa la societatea Tel DrumFirma Tel Drum este societatea care aproape a monopolizat lucrarile de infrastructura in judet. De la momentul privatizarii, Tel Drum a participat la procedurile de achizitie publica derulate de CJ Teleorman si a castigat majoritatea licitatiilor in domeniul reabilitarii si constructiei de drumuri....citeste mai departe despre " Seful CJ Teleorman anunta mari lucrari de infrastructura. Tel Drum e abonata la contractele de reabilitare a drumurilor din judet " pe Ziare.com