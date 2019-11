Seful CNAIR a decis ca angajatii sa-si dezvaluie salariile tinute pana acum la secret. Cum a fost posibil

In mod normal, tocmai pentru ca sunt platiti din bani publici, celor mai multi dintre angajatii statului li se cere sa mentioneze, in mod explicit, in declaratiile de avere, salariile incasate.Din intelegerea noastra, legea este destul de clara, in aceasta privinta. Mai exact, articolul 29 din Legea 176/2010 stabileste ca:"Nedepunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in termenele prevazute de prezenta lege, precum si nedeclararea, in declaratia intocmita potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei".Institutia care stabileste cand a fost incalcata legea prin completarea eronata a declaratiilor de avere este Agentia Nationala de Integritate (ANI).Exista si o serie de salariati ai statului care au, totusi, dreptul sa isi secretizeze veniturile salariale incasate. Este vorba, potrivit art. 86 din Legea 153/2017, de o serie de angajati din Armata, Politie si sistem penitenciar.Potrivit unui raspuns formulat de ANI la solicitarea Ziare.com, cei care vor sa isi secretizeze salariile trebuie sa urmeze o procedura anume. Mai exact, potrivit ANI, "in cazul in care exista norme speciale sau clauze privind asigurarea confidentialitatii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte, prin anexarea la declaratia de avere a unui document justificativ prin care se confirma existenta clauzei, respectiv prin indicarea normelor speciale care instituie obligatia de confidentialitate".Acesta este cadrul legal in baza caruia - dupa cum Ziare.com v-a relatat deja pe larg - sefii Politiei si ai Jandarmeriei, desi platiti din bani publici, si-au secretizat salariile.Problema este ca, cel putin in intelegerea noastra, angajatii CNAIR nu se incadreaza in categoria celor care sa isi poata secretiza salariile. Si, totusi, ei au facut-o, fara sa plateasca vreo amenda. Cum? E foarte simplu.In 2018, pe vremea cand director general al institutiei era Narcis Neaga, conducerea a gasit o cale. Mai exact, a introdus in Contractul Colectiv de Munca (CCM) doua articole in care mentiona ca salariile angajatilor sunt confidentiale. De ...citeste mai departe despre " Seful CNAIR a decis ca angajatii sa-si dezvaluie salariile tinute pana acum la secret. Cum a fost posibil " pe Ziare.com