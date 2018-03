Seful Raiffeisen: O noua criza va veni. Riscul e ca Romania sa nu vada oportunitatile

"Cred ca o criza va veni si o criza este si o oportunitate. Cred ca riscul cel mai mare este ca Romania sa nu se uite la o criza ca la o oportunitate, avand oportunitatea sa faca un salt inainte sa ajunga la un mediu european, sa se apropie de mediu european", a spus Steven van Groningen, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit, intrebat despre eventualitatea unei noi crize.Acesta a precizat ca in tarile europene exista Consiliul Economic si Social si prin lege o astfel de organizatie participa in procesul de dezbatere si cel legislativ, dar in Romania aceasta institutie nu functioneaza tot atat de bine. De asemenea, acesta a sustinut ca nici structurile patronale nu functioneaza in mod adecvat si eficient.De asemenea, in opinia lui Cristian Popa, fost vicepresedinte al Bancii Europene de Investitii, cel mai plauzibil scenariu al unei noi crize este o corectie brutala, fie pornita din datoriile substantiale care exista acum, fie din supraevaluarea preturilor pentru capitaluri.Potrivit sursei citate, aceasta criza ar putea avea drept consecinta o aversiune la risc, incluzand toate tarile emergente printre care si Romania, care poate sa fie lovita intr-o masura mai mica sau mai mare.Efectul in Romania depinde de rezilienta construita pana in acel moment, printr-o combinatie de depreciere care poate fi contracarata in mare parte de banca centrala, simultan cu o crestere a costului capitalului, atat pentru stat cat si pentru afacerile private, a spus Popa.Cristian Popa a adaugat ca Romania este o tara in care necesarul brut de finantare la nivel anual este de 9% din PIB , iar in momentul in care aversiunea de risc creste major capacitatea de a imprumuta la costuri pe care le pot suporta bugetul statului si firmele devine mult mai limitata.Citeste si:Teodorovici: Nu taiem veniturile oamenilor, mai bine imi tai o mana. Nu va fi criza in RomaniaAnalist: PSD impinge Romania in criza economica. Sunt constienti, dar nu le pasa decat sa ramana la putereRomania nu a invatat din greselile trecutului: Facem aceeasi eroare comisa in 2008, cand a izbucnit criza economicaFMI recomanda Guvernului sa tina in frau deficitul bugetar: Sunt riscuri, datoria e in crestere ...citeste mai departe despre " Seful Raiffeisen: O noua criza va veni. Riscul e ca Romania sa nu vada oportunitatile " pe Ziare.com