Senatorul Citu insista ca in Ministerul Finantelor se falsifica datele oficiale si propune incriminarea minciunii

Potrivit parlamentarului, in decembrie 2017, Guvernul a dat o OUG prin care a fost abrogata prevederea potrivit careia premierul si ministrul Finantelor vor da o declaratie de conformitate privind situatia bugetului si responsabilitatile fiscale.Florin Citu a facut aceste anunturi pe Facebook , intr-o postare adresata ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, si consilierului de stat, Darius Valcov.Anuntul lui Citu vine dupa ce, marti, a acuzat ca Darius Valcov le cere angajatilor din Ministerul de Finante sa falsifice datele despre executia bugetului, in asa fel incat executia finala sa arate asa cum a anuntat el, sub trei la suta.Citeste si: Senatorul Florin Citu, acuzatii grave: Valcov le cere angajatilor de la Finante sa masluiasca datele din executia bugetara"Teodorovici + Valcov= infractori? Masluirea cifrelor referitoare la executia bugetara pentru 2018 a fost premeditata!", arata Citu.Senatorul PNL arata ca in decembrie 2017, Guvernul PSD a aprobat Ordonanta de urgenta nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.In aceasta ordonanta, la articolul 19 se deroga mai multe prevederi de la Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.Acestea sunt:(4) Guvernul are obligatia de a prezenta Parlamentului un buget anual care sa respecte principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetara si orice alte prevederi ale prezentei legi, iar prim-ministrul si ministrul finantelor publice vor semna o declaratie ce atesta aceasta conformitate, declaratie care va fi prezentata Parlamentului impreuna cu bugetul anual.(5) In eventualitatea ca Guvernul nu poate respecta conditia de conformitate prevazuta la alin. (4), prim-ministrul si ministrul finantelor publice vor mentiona in declaratie abaterile, precum si masurile si termenele pana la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilitatii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetara."Bineinteles ca am depus amendament pentru eliminarea articolului 19 si la momentul cand OUG 90/2017 a venit in Parlament. Respins cu voturile PSD + ALDE + UDMR", sustine Citu.Proiectul de lege"Adica Valcov, Teodorovici, Misa stiau ca vor incalca legea si au dat ...citeste mai departe despre " Senatorul Citu insista ca in Ministerul Finantelor se falsifica datele oficiale si propune incriminarea minciunii " pe Ziare.com