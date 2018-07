Senatorul Florin Citu avertizeaza: Rata inflatiei poate sa ajunga in toamna pana la 7%

Potrivit acestuia, BNR ar trebui sa creasca dobanda de politica monetara, tinand cont de diferenta dintre dobanzi si inflatie, si se asteapta ca in aceste conditii sa creasca si ROBOR pana la 3,75%."Astazi vreau sa va vorbesc pe scurt despre dobanzi. BNR decide ce face cu dobanda de politica monetara. Ar trebui sa o creasca, daca ne uitam la diferenta dintre dobanzi si inflatie, dar ma astept sa ia o pauza in sedinta de azi. Ce inseamna acest lucru? ROBOR la scadente mai mici este limitat la 3,5%, deocamdata. In situatii extreme poate sa creasca peste 3,5%, dar nu poate ramane acolo. Asta este vestea buna.Vestea proasta acum. Cu o rata a inflatiei in crestere, ma astept sa creasca si in iunie, dobanda de politica monetara trebuie sa creasca. Urmatoarea decizie a BNR este pe 6 august cand dobanda de politica monetara ar trebui sa creasca la 2,75% (cel putin) . Ceea ce inseamna ca va exista loc pentru ROBOR sa creasca pana la 3,75%.Dar pana atunci, in conditiile de acum, ROBOR la scadente sub 3 luni nu poate sa cresca foarte mult peste 3,5%. Ceea ce inseamna ca rata inflatiei poate sa ajunga pana in toamna la 6,5-7%, daca Guvernul continua cu dezmatul pe bani publici", scrie Florin Citu pe Facebook BNR nu are cum sa intervina pentru a stopa cresterea inflatieiBNR nu are insa cum, in momentul de fata, sa intervina pentru a stopa cresterea inflatiei, a declarat pentru Ziare.com consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu Potrivit acestuia, cel mai eficient mecanism cu care BNR poate actiona este dobanda de politica monetara, in sensul cresterii acesteia. Insa Banca Nationala a Romaniei nu poate face acest lucru acum, pentru ca asta ar insemna incetinirea cresterii economice."Inflatia de multe ori se regleaza cu dobanda de politica monetara. Inflatia si dobanda sunt surori. Dar nu poti sa duci intotdeauna dobanda de politica monetara acolo unde este inflatia, pentru ca ai in carca Bancii Centrale si cresterea economica de care trebuie sa te ingrijesti.In momentul de fata, noi avem inflatia anuala de 5,4% si dobanda de politica monetara a Bancii Centrale este de 2,50. Adica jumatate din rata inflatiei. Ceea ce inseamna ca Banca Nationala lupta cu inflatia cu o dobanda real negativa, adica cu o dobanda mult sub rata inflatiei, mergand pana la jumatate.BNR nu poate s ...citeste mai departe despre " Senatorul Florin Citu avertizeaza: Rata inflatiei poate sa ajunga in toamna pana la 7% " pe Ziare.com