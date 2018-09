Serviciile raman cu fondurile diminuate dupa rectificare. Cine a primit bani in plus si de unde s-a taiat

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a argumentat, la finalul sedintei de Guvern de miercuri, ca executia bugetara pe primele 7 luni arata ca aceste structuri nu au cheltuit bani alocati si "nu ai de ce sa tii bani intr-o zona in care nu se cheltuie"."Bugetele structurilor care fac parte din CSAT au ramas cele pe care le stiti de acum doua zile, sunt postate sumele respective pe site-ul Ministerului de Finante, astfel incant toate aceste entitati au o rectificare negativa.Dar trebuie mentionat si urmatorul lucru, ca nu exista niciun impediment ca ceea ce au angajat la nivelul fiecarei structuri in parte sa fie dus la bun sfarsit pana la finalul anului. Orice cheltuiala pe care o au in vedere va fi asigurata, dar nivelul executiei la 7 luni arata lar ca sunt sume neutilizate iar un management corect si modern spune foarte clar ca nu ai de ce sa tii bani intr-o zona in care nu se cheltuie. II iei, ii reutilizezi", a explicat ministrul de Finante.Presedintele Klaus Iohannis a spus a spus, marti, dupa sedinta CSAT, ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la institutiile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta, cat si cea publicata aseara, este prezentata de Guvern drept "puternic pozitiva".Bugetul Ministerului Muncii a fost diminuat pentru ca nu mai avea nevoie de baniTeodorovici a mentionat ca bugetul Ministerului Muncii a fost diminuat cu 2,545 miliarde de lei, la rectificarea bugetara adoptata miercuri, deoarece aceasta suma nu va mai fi necesara."La bugetul asigurarilor sociale de stat avem un plus de 852,1 milioane de lei pe sold in special pentru asigurarea dreptului de pensie. Trebuie sa fac o mentiune foarte importanta, si anume ca a fost, poate, la prima vedere, o diminuare a subventiilor pentru Ministerul Muncii, dar acest lucru se datoreaza faptului ca, initial, am estimat suma de 7,4 miliarde de lei pentru acest capitol, dar, avand in vedere ca nivelul contributiilor a fost mult mai mare decat cel prognozat, nu va mai fi nevoie de intreaga suma initial estimata, ci de o suma mai mica", a spus Teodorovici, la finalul sedintei de Guvern, intr-o intalnire cu presa.In plus, ministrul Finantelor a sustinut ca situatia deficitului in ceea ce priv ...citeste mai departe despre " Serviciile raman cu fondurile diminuate dupa rectificare. Cine a primit bani in plus si de unde s-a taiat " pe Ziare.com