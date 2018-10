Siegfried Muresan: Documentul prin care Teodorovici anunta CE ca ingheata salariile e optimist. Romania se indreapta spre criza

Partea si mai proasta este ca, in punctul de vedere pe care urmeaza sa il trimita Guvernului ca raspuns la acest document, CE ar putea sa concluzioneze ca aceste masuri nu sunt suficiente pentru redresarea economiei si sa ceara altele si mai dure.Iar tara noastra va fi obligata sa tina cont de solicitarile oficialilor europeni, a declarat pentru Ziare.com Siegfried Muresan. In caz contrar, vom suporta consecintele, care nu sunt deloc neglijabile: amenzi care vor fi platite din banii romanilor, rate mai mari de refinantare a creditelor pentru tara noastra si pierderea investitorilor straini."Ministerul de Finante a inceput sa inteleaga ca intram in criza economica si chiar si tonul general al scrisorii trimise spre CE arata ca trebuie sa stoarca bani si nu stiu cum si nu stiu de unde. Sunt intre ciocanul si nicovala propriilor promisiuni si incetinirea cresterii economice", a subliniat europarlamentarul roman.Iata documentul transmis de Ministerul de Finante Comisiei EuropeneEl ne-a explicat ca acum urmeaza ca oficialii europeni sa evalueze documentul transmis de Ministerul de Finante iar apoi, in aproximativ o luna, sa trimita concluziile."CE trebuie sa evalueze raspunsul in termen de o luna, dupa care trebuie sa faca o recomandare Consiliului UE si ma astept ca pozitia Consiliului de ministri sa fie luata pana la finalul acestui an", a precizat Siegfried Muresan.Documentul trimis de Teodorovici e optimist. Romania se indreapta spre crizaEste foarte posibil ca Guvernul sa primeasca o lovitura grea din partea Comisiei Europene, care ar putea concluziona ca masurile transmise de Ministerul de Finante nu sunt credibile, nu sunt suficiente si ca prognozele privind cresterea economica sunt mult prea optimiste."E foarte posibil ca CE sa evalueze ca aceste masuri nu sunt suficiente, nu sunt credibile, avand in vedere gestionarea finantelor publice si a economiei in ultimii doi ani, si ca prognozele sunt prea optimiste. Orice ministru al Finantelor Publice, oricine gestioneaza banii publici, trebuie mereu sa fie moderat in ceea ce priveste incasarile, sa fie conservator, sa porneasca de la premise prudente, si in ceea ce priveste cheltuielile de asemenea ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Documentul prin care Teodorovici anunta CE ca ingheata salariile e optimist. Romania se indreapta spre criza " pe Ziare.com