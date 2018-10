Siegfried Muresan: Parlamentul European a alocat 50 de milioane de euro pentru fermierii afectati de pesta

Inca de la finele lunii august, Siegfried Muresan a solicitat alocarea, in 2019, a 110 milioane de euro pentru fermierii afectati de pesta. Era vorba despre 100 milioane euro pentru Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si 10 milioane de euro pentru masuri urgente in cazul plantelor si animalelor afectate de boli.Era o propunere care, odata adoptata, le-ar fi de folos italienilor, beligienilor, lituatienilor, letonilor, estonienilor, cehilor, polonezilor, maghiarilor, bulgarilor dar mai cu seama romanilor. Motivul: asa cum Ziare.com v-a informat deja, in tara noastra se inregistreaza, in repezent, cea mai agresiva evolutie a pestei din UE.Eurodeputatul anunta, insa, ca - in loc sa-l sustina in acest demers - Guvernul Romaniei, mai degraba ii saboteaza eforturile. Mai exact, Siegfried Muresan a explicat pentru Ziare.com modul in care Cabinetul Dancila, prin Ministerul de Finante, a votat in Consiuliul Uniunii europene pentru reducerea fondurilor alocate pentru pesta.Cu toate astea, anunta Siegfried Muresan, parte din banii pe care i-a cerut pentru sprijinirea fermierilor afectati de pesta - adica 50 de milioane de euro - au fost alocati pe 24 octombrie."Cele 50 de milioane de euro vor fi alocate catre Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru masurile specifice destinate fermierilor afectati de pesta porcina africana din Romania si din celelalte state membre ale UE.Reducerea de 8,5 milioane de euro, de la 50 de milioane de euro, la 41,5 milioane de euro, a Fondului pentru masuri de urgenta privind sanatatea animalelor si plantelor, fusese votata de Guvernul Dancila in Consiliul de Ministri in luna septembrie si a fost respinsa astazi de Parlamentul European. Aceasta este a doua linie bugetara europeana prin care pot fi sprijiniti fermierii afectati de pesta porcina africana, pe langa FEGA", informeaza Siegfried Muresan. ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Parlamentul European a alocat 50 de milioane de euro pentru fermierii afectati de pesta " pe Ziare.com