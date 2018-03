Siegfried Muresan: PSD pune in scena o noua farsa politica, dupa ce a indepartat, de fapt, Romania de zona euro

Europarlamentarul PMP aminteste ca, in decembrie 2016, adica momentul in care PSD si ALDE au preluat guvernarea, Romania indeplinea trei dintre cele cinci criterii principale de aderare la zona euro. Astazi, dupa un an de guvernare, Romania mai indeplineste doar doua criterii pe care este foarte aproape sa le incalce pana la finalul anului, atrage atentia Siegfried Muresan.Europarlamentarul trece in revista un bilant deloc pozitiv al guvernarii din ultimul an, din perspectiva aderarii la zona euro.Astfel, cele cinci criterii principale de convergenta privind aderarea la zona euro prevazute in Tratatul de la Maastricht sunt inflatia, nivelul deficitului si al datoriei publice, stabilitatea cursului de schimb, rata dobanzilor pe termen lung si compatibilitatea legislatiei bancii nationale cu legislatia europeana.Dintre acestea, in decembrie 2016, Romania indeplinea criteriul privind inflatia, cel privind deficitul si datoria publica si criteriul privind ratele dobanzilor pe termen lung.In oglinda, in ianuarie 2018, Romania a mai pierdut un criteriu, cel al inflatiei."Tratatul de la Maastricht prevede ca un stat indeplineste criteriul privind inflatia daca rata anuala este cu cel mult 1,5 puncte procentuale peste media celor mai bune trei rate ale inflatiei din Uniunea Europeana (UE).Or, in ianuarie 2018, Romania a inregistrat o rata a inflatiei de 4,3%, cu circa patru puncte procentuale peste media celor mai bune trei rate, estimata la 0,1 - 0,4%. Ca o comparatie, in ianuarie 2017, deci cu un an inainte, Romania avea o rata a inflatiei de doar 0,1%. Ne-am intors, asadar, la situatia in care ne aflam in 2014, cand, la fel, indeplineam doar doua din cele cinci criterii de convergenta", explica Muresan.Se poate, insa, si mai rau, avertizeaza acesta: "Mai ingrijorator este ca masurile populiste ale Guvernului PSD - ALDE pun in pericol si ultimele doua criterii pe care le indeplinim: criteriul privind deficitul si datoria publica si criteriul privind ratele dobanzilor pe termen lung".In 2018, Guvernul nu va mai putea evita sa incalce tinta de deficit, dupa cum arata prognozele Comisiei Europene care estimeaza un deficit bugetar de 3,9% pentru acest an, spune Mur ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: PSD pune in scena o noua farsa politica, dupa ce a indepartat, de fapt, Romania de zona euro " pe Ziare.com