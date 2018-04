Angajatii de la ArcelorMittal cer Guvernului sa salveze combinatul: Mizeaza pe perspicacitatea Vioricai Dancila

Solicitarea acestora vine in contextul in care grupul ArcelorMittal si-a anuntat intentia de a instraina combinatul galatean, in cazul in care Comisia Europeana ii va permite sa cumpere, in schimb, otelaria italiana Ilva, cea mai mare din Europa.In tot acest timp, statul verifica daca ArcelorMittal si-a respectat obligatiile din contractul de privatizare incheiat in 2001. Ce se va intampla, insa, cu combinatul si cu cei peste 5.000 de salariati ai sai, nimeni n-ar putea spune, momentan.ArcelorMittal negocia deja de doi ani cumpararea otelariei Ilva, cand Comisia Europeana (CE) a decis ca o astfel de preluare risca sa permita grupului detinut de Laksmi Mittal sa monopolizeze piata otelului de pe continentul european. In consecinta, CE i-a cerut grupului sa intocmeasca o lista cu unitatile de productie pe care e dispus sa le vanda, in cazul in care va primi unda verde pentru cumpararea celei mai mari otelarii din Europa. Potrivit informatiilor oferite de grupul ArcelorMittal pe 13 aprilie, printre aceste unitati la care ArcelorMittal ar renunta se numara si combinatul siderurgic de la Galati.Vestea a fost primita cu neliniste de majoritatea galatenilor, in conditiile in care combinatul are peste 5.000 de salariati si este cel mai mare angajator din judet. In plus, sute de firme locale supravietuiesc, de ani buni, doar in baza contractelor cu combinatul.In consecinta, daca acestuia nu i s-ar asigura supravietuirea cel putin in conditiile actuale, cateva mii de oameni ar putea ramane fara locurile de munca, iar cateva sute de mici intreprinzatori ar ajunge in sapa de lemn.Ce vor sindicalistiiIn acest conditii, membrii sindicatului Siderurgistul AMG, care reprezinta parte dintre salariatii de la ArcelorMittal Galati, incearca acum fie sa impiedice vanzarea combinatului, fie macar sa se asigure ca viitorul proprietar nu-l va inchide, lansandu-i pe cei peste 5.000 de angajati pe drumuri.Sindicalistii i-au cerut in scris premierului Viorica Dancila o intalnire in cadrul careia sa ii explice de ce vanzarea combinatului risca sa fie catastrofala pentru Galati si, totodata, dezavantajoasa pentru intreaga economie romaneasca.De fapt, sustin sindicalistii, Comisia Europeana n-are niciun drept sa oblige ArcelorMittal sa vanda co ...citeste mai departe despre " Angajatii de la ArcelorMittal cer Guvernului sa salveze combinatul: Mizeaza pe perspicacitatea Vioricai Dancila " pe Ziare.com