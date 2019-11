Sindicatele si patronatele din sectorul bancar au semnat un acord pentru pregatirea profesionala a angajatilor din sistem

"Consideram ca acest acord e o dovada a maturitatii dialogului social la nivelul sectorului nostru si in relatia dintre FinBan/CPBR si FSAB, care in sine credem ca reprezinta un precedent de bune practici ce poate fi preluat la nivelul oricarui sector de activitate economica", a declarat inainte de semnare Steven van Groningen, presedintele Federatiei FinBan.Acordul se refera la colaborarea dintre FinBan si CPBR, pe de o parte, si FSAB, de cealalta parte, ca parteneri de dialog social in contextul nevoilor crescande ale angajatilor din sistemul bancar privind provocarile prezente si viitoare generate de digitalizare."Acordul este o premiera in Romania la nivelul oricarui sector de activitate economica. FinBan si FSAB sunt, de fapt, coautorii a inca doua premiere ale dialogului social in Romania ultimilor ani: acordul de teleworking si Contractul Colectiv de Munca initiat la nivel sectorial si aplicabil la nivel de grup, ambele semnate la finalul anului 2018", a declarat Sergiu Manea, presedintele CPBR.La randul sau, presedintele FSAB, Paraschiv Constantin, a punctat ca "discutiile privind acest acord s-au desfasurat pe parcursul intregului an, iar acesta este nu doar urmarea fireasca a Contractului Colectiv de Munca initiat la nivel sectorial si aplicabil la nivel de grup de banci, ci si o consecinta practica a acestuia".Acordul presupune, in practica, un program de e-Learning constand in 500 de cursuri in format electronic, din care jumatate sunt disponibile inclusiv in limba engleza. Programul de distributie al cursurilor va fi demarat la 31 martie 2020.Unul dintre principalele avantaje pentru lucratorii bancari ale semnarii acestui acord este colaborarea alaturi de partenerul sindical in acest demers, domeniile prioritare de pregatire profesionala fiind stabilite de comun acord cu sindicatele, pe baza cunoasterii nevoilor angajatilor. Astfel, partenerii de dialog social si-au manifestat optimismul cu privire la faptul ca aceasta colaborare va contribui la stimularea angajatilor sa acceseze in numar cat mai mare aceste cursuri, care nu sunt obligatorii, ci sunt la aleg ...citeste mai departe despre " Sindicatele si patronatele din sectorul bancar au semnat un acord pentru pregatirea profesionala a angajatilor din sistem " pe Ziare.com