Sova despre situatia de la CFR Marfa: Ceea ce se intampla nu este moral, dar este legal

Reamintim ca CFR Marfa este in proces de executare, avand datorii istorice in primul rand la CFR SA. Executorul judecatoresc a pus sechestru pe bunurile CFR Marfa si le-a scos la vanzare."Nu am informatii detaliate, insa stiu ca este o procedura de vanzare a unui numar mare de vagoane pe Bursa Romana de Marfuri, exista niste imobile pentru care s-au facut publicitate de vanzare. Conturile sunt controlate de executorul judecatoresc de o maniera rezonabila, in sensul ca se monitorizeaza foarte atent veniturile si sunt permise inputuri catre compania de marfa doar atat cat sa-i asigure functionarea in parametrii pe care ii poate dezvolta acum. Alte extravagante nu sunt permise de executor", spune ministrul Transporturilor, Lucian Sovan, intr-un interviu acordat Agerpres.Sova crede insa ca, pe undeva, desi e legal, ceea ce se intampla acum la CFR Marfa nu este moral: "Avem asteptari tot de la executor prin intermediul procedurilor de valorificare a unor bunuri, ceea ce, dupa parerea mea, nu este moral deloc, dar este legal, pentru ca totusi compania de transport marfa a functionat, a produs niste pierderi. Acum vine executorul, valorifica niste bunuri care totusi, asa generic vorbind, erau ale poporului, chiar daca sunt in domeniul privat al companiei, le valorifica ca si contravaloare a unor datorii, datorii care de fapt au fost facute pe baza modului in care a functionat compania, fie ca au fost oferte sub costuri si au beneficiat niste parteneri comerciali, fie ca s-au platit niste salarii, nu pot sa spun ca acest lucru este moral".Ce se va intampla insa cu CFR Marfa dupa ce va vinde vagoane, cladiri si ce mai are pentru a-si acoperi datoriile? Ce sanse are compania de stat sa devina eficienta, rentabila si sa functioneze mai departe intrun mediu concurential?