Specialistii au dovada: Dancila inventeaza dusmani ai Romaniei, ca sa justifice lipsa autostrazilor

In realitate, insa, acesti asa-zisi dusmani ai natiunii romane n-au facut altceva decat sa isi exprime - via email - niste nemultumiri personale cu privire la proiect, fara a face ceva ca sa-l blocheze."Inca ne confruntam cu incercarile unor cetateni care isi doresc ca Romania sa nu aiba autostrazi si cauta cu orice chip sa creeze blocaje artificiale.M-a informat ieri (pe 20 martie -n.red.) ministrul Transporturilor ca, la sfarsitul lunii ianuarie, acordul de mediu pentru autostrada Pitesti-Sibiu a fost contestat de 3 persoane: doi cetateni din Romania si unul din Dublin.Motivele invocate: insuficiente ecoduce pentru animalele mari si insuficienta cercetare a locatiei pentru lilieci.Ma intreb cum este posibil asa ceva. In acelasi timp, ma intreb ce interese au acesti oameni pentru ca, cu siguranta, nu au interes pentru Romania si pentru romani", a declarat Viorica Dancila, in urma cu o saptamana.Ziare.com a incercat sa afle cine sunt acesti dusmani ai tarii, care au contestat acordul de mediu al autostrazii Sibiu-Pitesti.Oficialii Autoritatii Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) ne-au transmis ca acordul de mediu pe care l-au emis pentru autostrada Sibiu-Pitesti este in vigoare inca de pe 28 decembrie si ca produce efecte. Nu aveau cunostinta ca documentul sa fi fost contestat.Ulterior, surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au transmis pentru Ziare.com ca proiectul autostrazii Sibiu-Pitesti e in curs si nu au primit nicio informare cu privire la vreo actiune de contestare a acordului de mediu.Presedintele Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, a explicat la solicitarea Ziare.com ca legea permite, intr-adevar, contestarea acordului de mediu, in primele 30 de zile de la adoptare. Cu toate acestea, a spus Ionut Ciurea, Asociatia nu avea cunostinta ca acordul sa fi fost contestat.Ulterior, Pro Infrastructura a revenit cu informatii precise pe acest subiect. De fapt - transmite asociatia - asa-zisii dusmani ai tarii nu cotestasera acordul de mediu, ci doar trimisesera la ANPM niste mailuri in care ridicau cateva semne de intrebare cu privire la document."Presupusa 'contestatie' este, de fapt, o serie de mailuri trimise la ANPM de catre unele pers