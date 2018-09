UE vine in control la pesta porcina, iar ANSVSA da ordine de acoperire. De doi ani nu am facut ce zice Bruxelles-ul

Ca sa dea bine la controlul care se apropie, ANSVSA se acopera cu hartii. Din pacate, indiferent ce-ar face acum, in pripa, pe ultima suta de metri, autoritatile au putine sanse sa ascunda de ochii expertilor europeni faptul ca, in loc sa procedeze asa cum le-a cerut CE in lupta cu pesta, au actionat tocmai pe dos, iar boala le-a scapat cu totul de sub control.Tara noastra participa, inca din 2015, la un program multianual european de combatere a PPA, finantat in proportie de 75% de UE. In cadrul acestui program, Romania s-a angajat sa cheltuiasca banii europeni primiti, impreuna cu o contributie proprie, ca sa previna pesta, astfel incat aceasta sa nu se raspandeasca si sa nu ajunga vreodata sa le creeze oamenilor pagube impovaratoare.In cadrul aceluiasi program european, tara noastra poate primi de la UE bani pentru a-i despagubi pe unii dintre romanii ramasi fara animale, din cauza raspandirii PPA. Spre exemplu, pentru 2018, Romania primeste, in cadrul programului, de la CE, nu mai putin de 1.152.138 de euro pentru a lupta cu pesta, parte din bani putand fi folositi pentru plata de despagubiri.Pentru a se convinge, insa, ca Romania chiar cheltuieste cu folos toti acesti bani, CE nu se multumeste sa ia de bun cuvantul autoritatilor de la Bucuresti. In schimb, trimite anual in tara noastra o echipa de specialisti europeni din cadrul DG Sante, care sa stabileasca daca autoritatile de la noi si-au respectat angajamentele luate in fata Bruxelles-ului si daca au eficientizat, intr-adevar, sistemul national de lupta cu PPA.Iar in functie de modul in care Romania a urmat recomandarile DG Sante, CE isi poate da seama daca tara noastra isi ia sau nu in serios rolul in cadrul programului european si daca merita sa mai primeasca bani si in anii urmatori.Problema este ca pana acum - in urma misiunilor de audit din 2016 si 2017 - specialistii europeni au concluzionat ca, desi autoritatile romane nu sunt pregatite sa tina piept unei epidemii de PPA, nici nu se prea grabesc sa ia masurile necesare pentru a-si rezolva problemele.Recomandari ale CE pe care autoritatile romane nu le-au respectatSpre exemplu, in raportul de audit din 2016, aflat in posesia Ziare.com, se arata ca institutiile din Romania n ...citeste mai departe despre " UE vine in control la pesta porcina, iar ANSVSA da ordine de acoperire. De doi ani nu am facut ce zice Bruxelles-ul " pe Ziare.com