Stadiul actual al autostrazilor in constructie: E jale!

Iar daca ne uitam la capitolul autostrazi, primul lucru care ne vine in minte este... "e jale!"Documentul poate fi consultat AICI, iar datele sunt aferente lunii maiUn prim exemplu este tronsonul Campia Turzii - Gilau, ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal, care face parte din autostrada Brasov - Bors. Portiunea are mai putin de un kilometru, insa are un grad de executie de doar 28,8%, in aceasta luna, in conditiile in care lucrarile ar trebui sa se termine la finalul acestei veri.Valoarea contractului este de aproximativ 26 de milioane de lei, iar constructorul este firma italiana Tirrena Scavi. Odata finalizata aceasta portiune, autostrazile din jurul Clujului vor fi legate in sfarsit intre ele.Austriecii de la Strabag au ajuns la un grad de executie de 64,81% cu lotul 2 al tronsonului Targu Mures - Ogra din Autostrada Brasov - Bors. In ultima luna, acestia au relocat reteaua electrica. Lucrarea are valoarea de 251,35 milioane de lei si 10 km lungime, iar termenul de finalizare este luna octombrie a acestui an. Primul lot e in procedura de relicitare si nu are nimic construit.Gradul de executie a lucrarilor pe lotul 1 al tronsonului Ogra - Campia Turzii a ajuns in mai la 63%. Constructorul este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG, valoarea lucrarii e de 55,78 milioane de lei, lungimea fiind de 3,6 km. Termenul de finalizare e septembrie 2018.Cu lotul 2 al acestui tronson e alta poveste. Constructorul este Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Ogra Campia Turzii, gradul de executie e de peste 30%, valoarea contractului ajunge la 437 milioane de lei pentru cei aproape 18 km de sosea de mare viteza. Termenul de finalizare e trimestrul al doilea din 2019.In cazul lotului 3, de care se ocupa Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL, gradul de executie este de peste 10%, termenul de finalizare fiind tot trimestrul al doilea din 2019. Valoarea contractului e de aproape 280 de milioane de lei pentru cei 15,7 km.La Autostrada Lugoj-Deva, Lot 2, de care se ocupa Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. - Societa Edile Construzioni e Lavori - S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A., gradul de finalizare e aproape 96% (portiunea km 27+620 -