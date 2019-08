Standard&Poor's avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei se va reduce, deficitul e acoperit din ce in ce mai mult prin datorii

"Ne asteptam ca expansiunea economiei romanesti sa continue in 2019, cu o crestere de sub 4%, stimulata de consumul public si privat. In 2020, insa, ciclul de crestere economica ar urma sa se inverseze, iar avansul PIB se va diminua spre 3%-3,5% si posibil chiar mai jos, pe masura ce impulsul fiscal, cresterea salariilor si cererea externa se vor reduce.Momentul in care va avea loc inversarea ciclului economic este dificil de prognozat, insa exista riscul ca aceasta inversare sa aiba loc mai repede si mai puternic decat prognozam in prezent", semnaleaza reprezentantii S&P.Acestia subliniaza ca una dintre presupunerile lor de baza este ca Executivul va inaspri bugetul pentru a contracara majorarile preconizate in cheltuielile cu pensiile in 2020 si 2021, dupa alegerile parlamentare."De aceea, preconizam in ceea ce priveste contributia neta la cresterea PIB de pe urma masurilor fiscale ca aceasta sa fie doar una modest pozitiva in 2020 si practic zero in 2021", mai spun reprezentantii agentiei de rating.S&P mai atrage atentia ca politica economica s-a stabilizat dupa revizuirea de catre Guvern a Ordonantei 114, in ceea ce priveste o serie de taxe sectoriale, inclusiv o taxa pe activele din sectorul financiar, care in forma sa initiala ar fi avut consecinte negative pentru eficienta politicii monetare, dar, cu toate acestea, coordonarea politicilor intre autoritati ramane slaba, iar planificarea fiscala a fost "ad hoc si reactiva"."Estimam ca deficitul fiscal al Romaniei va ramane la aproximativ 3% din PIB in 2019 pe fondul cresterii solide a PIB-ului, a posibilitatii unor noi dividende din partea companiilor de stat si a unor noi taieri ale bugetelor de investitii.Cu toate acestea, dezechilibrele bugetare se accentueaza, cheltuielile pentru salarii si pensii depasind in prezent 80% din veniturile din taxe. O alta provocare structurala este nivelul redus al colectarii taxelor in Romania, care este posibil sa persiste, in pofida actiunilor Guvernului in domeniul colectarii TVA", avertizeaza agentia.Potrivit acesteia, tinand cont de alegerile ce urmeaza, deficitu ...citeste mai departe despre " Standard&Poor's avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei se va reduce, deficitul e acoperit din ce in ce mai mult prin datorii " pe Ziare.com