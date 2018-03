Standard & Poor's avertizeaza: daca va continua cresterea rapida a salariilor, competitivitatea Romaniei, greu castigata, s-ar putea eroda rapid

Pe fondul continuarii volatilitatii politice, economia Romaniei a inregistrat un boom in urma masurilor de stimulare, ceea ce a dus la deficite fiscale si de cont curent ridicate. Chiar daca fluxurile externe si fiscale se deterioreaza de doi ani, nivelul moderat al datoriei furnizeaza un important buffer (rezerva financiara). Prin urmare, agentia a decis sa confirmat ratingul Romaniei la "BBB minus/A-3" si sa mentina perspectiva stabila.In opinia agentiei, perspectiva stabila reflecta asteptarile conform carora desi deficitele Romaniei vor ramane ridicate ca rezultat al pozitiei bugetare prociclice a Guvernului, nivelul datoriei guvernamentale si externe va creste doar gradual in urmatorii doi ani, impiedicand o incetinire economica majora.S&P ar putea revizui in crestere ratingurile Romaniei daca Executivul va face progrese mai sustinute cu consolidarea bugetara, va pune in mod ferm datoria generala guvernamentala pe o traiectorie descendenta si daca cadrul guvernarii Romaniei se imbunatateste, avand ca rezultat o crestere macroeconomica mai predictibila si mai stabila.De asemenea, agentia ar putea revizui in scadere calificativul Romaniei daca va considera ca schimbarile politice ar putea duce la o crestere semnificativa a deficitelor guvernamentale, a datoriei si a costurilor de imprumut.Mai mult, S&P ar putea lua in considerare o actiune negativa de rating daca reapar dezechilibrele externe, in particular daca incertitudinile politice duc la intrari de investitii directe externe (FDI) mai scazute, ceea ce implica faptul ca adancirea contului de cont curent al tarii va fi finantat in mare masura prin datorii.Ratingul "BBB minus" este de tip "investment grade" (recomandat pentru investitii).Ratingurile Romaniei sunt sustinute de nivelul moderat al datoriei guvernamentale si al datoriei externe, pe fondul unor perspective de crestere economica solide. Totusi, S&P estimeaza ca in 2017 PIB -ul per capita al Romaniei s-a situat la putin peste 10.000 de dolari, al doilea cel mai scazut nivel din UE. Prin urmare, nivelul scazut al veniturilor si al bogatiei constrang ratingul, alaturi de adancirea deficitului bugetar, a eficacitatii guvernamentale si institutionale slabe si a continuarii in ...citeste mai departe despre " Standard & Poor's avertizeaza: daca va continua cresterea rapida a salariilor, competitivitatea Romaniei, greu castigata, s-ar putea eroda rapid " pe Ziare.com