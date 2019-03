Standard & Poor's estimeaza ca deficitul bugetar al Romaniei va depasi tinta asumata si va ajunge la 3,3% din PIB

"Aceste niveluri vor fi rezultatul diminuarii ritmului de crestere economica si al masurilor privind cheltuielile guvernamentale, pe masura ce se apropie viitoarele alegeri - cele prezidentiale in 2019 si cele parlamentare din 2020. Consideram ca este cu atat mai ambitios obiectivul Guvernului de a reduce drastic diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata datorata (TVA) si TVA colectata, cea mai mare diferenta in UE, conform datelor Comisiei Europene. In acelasi timp, reducerea, din nou, a cheltuielilor cu investitiile ar putea fi o provocare, avand in vedere nevoile acute de infrastructura ale Romaniei", au precizat reprezentantii S&P.De asemenea, pentru 2021 si pentru 2022, deficitul bugetar este estimat la 3,4% din PIB, respectiv 3,3% din PIB.In raportul agentiei de rating mai este remarcat faptul ca deficitul bugetar din 2018 a ramas sub nivelul de 3% din PIB, ca urmare a performantei solide a veniturilor bugetare, sustinute de o crestere ridicata a PIB-ului nominal si de un alt an cu o sub-alocare pentru investitii. Cu toate acestea, cresterile salariale accelerate din sectorul public au orientat structura cheltuielilor guvernamentale in continuare spre cheltuieli sociale inflexibile si de natura salariala, precum si spre o indepartare de investitii."Consideram ca prioritizarea cheltuielilor de consum in fata cheltuielilor de investitii este negativa pentru competitivitatea si cresterea pe termen lung a Romaniei. Salariile si contributiile la asigurarile sociale reprezinta o parte rigida si inflexibila a cheltuielilor guvernului, la aproximativ 60% din total. Credem ca aceasta dispozitie lasa guvernului putin spatiu pentru a efectua cheltuieli de capital, care sunt estimate sa creasca semnificativ conform prognozelor guvernamentale din bugetul pentru 2019. Deficitul fiscal mare al Romaniei, pe fondul expansiunii economice foarte rapide, evidentiaza vulnerabilitatea tarii la socurile externe potentiale si o incetinire pronuntata a cresterii economice. Politica fiscala prociclica a guvernului erodeaza castigurile fiscale greu castigate in anii de dupa criza", au precizat reprezentantii S&P.Rata anuala a inflatiei este estimata de agentia de rating citata la 3,5%, in medie, in cursu ...citeste mai departe despre " Standard & Poor's estimeaza ca deficitul bugetar al Romaniei va depasi tinta asumata si va ajunge la 3,3% din PIB " pe Ziare.com