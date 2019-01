Stolojan: Nu exista limita de jos pentru o economie. Alianta PSD-ALDE mai are multe alte taxe care pot fi introduse

Mai mult, "alianta PSD-ALDE are in continuare la dispozitie mijloace sa inaspreasca fiscalitatea si, pana la urma, sa blocheze pur si simplu cresterea economica din Romania", spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, fost premier si ministru de Finante, intr-un interviu acordat Ziare.com pe tema situatiei actuale din economie.Iata doar cateva dintre titlurile alarmante ale ultimelor zile: "Cum a obtinut Guvernul din pix deficitul de 2,88% prin improvizatii si abrogarea juridica a raspunderii", "PSD, atac sustinut la adresa BNR si a guvernatorului Mugur Isarescu", "Citu (PNL) cere interventia CSAT dupa ce Teodorovici a anuntat ca intra in rezerva de bani din Trezorerie: In 6 luni o sa ramana fara bani", "Gabriel Biris: Nu mai sunt bani de pensii si salarii. Guvernul a calcat totul in picioare, duce un razboi impotriva Romaniei" sau "Scumpirile anuleaza in totalitate cresterea salariilor"."Pentru omul de rand lucrurile sunt mai greu de deslusit, desi, pana la urma, el este cel care simte in buzunare efectele acestor masuri (...) Dar tara nu piere. Am avut si situatii mult mai grele, in timpul lui Ceausescu, de exemplu, cand stateam in frig, nu gaseam mancare... E incredibil cat de jos poate ajunge o tara, dar nu exista limita (...) Avem un exemplu in fata ochilor: Venezuela", spune Theodor Stolojan in interviul acordat Ziare.com.Citeste mai departe despre " Stolojan: Nu exista limita de jos pentru o economie. Iar alianta PSD-ALDE mai are multe alte taxe care pot fi introduse Interviu " pe Ziare.com