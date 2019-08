STS pierde bani la rectificare, dar restul serviciilor capata sute de milioane in plus

Totodata, bugetul Serviciului Roman de Informatii (SRI) a crescut cu 396,5 milioane lei, fiind majorate si bugetele Serviciului de Informatii Externe (SIE) si Serviciului de Protectie si Paza (SPP).Amintim ca seful Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), Sorinel Vasilca, a demisionat din functie, la finalul lunii iulie, in contextul tragediei de la Caracal, spunand ca a facut acest lucru "pentru a nu afecta prestigiul institutiei".Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat, recent, ca doreste ca Serviciul 112 sa fie trecut la MAI, de la STS.In cadrul rectificarii bugetare de la jumatatea acestui an, bugetul STS a fost redus cu 71,66 milioane lei.Totodata, bugetul SRI a fost majorat cu 396,5 milioane lei. Din aceasta, la cheltuieli de personal exista un plus de 356,8 milioane lei, la bunuri si servicii +14 milioane lei, subventii acordate institutiilor din subordine +23,5 milioane lei, drepturi de pensie +17,1 milioane lei, proiecte FEN 2014-2020 -29,9 milioane lei, cheltuieli de investitii +15 milioane lei.Totodata, bugetul Serviciului de Informatii Externe (SIE) a fost majorat cu 47,15 milioane lei, iar bugetul Serviciului de Protectie si Paza (SPP) cu 42,87 milioane lei.