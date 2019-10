Guvernul anunta ca le va plati fermierilor in avans 70% din subventiile pe suprafata

Astfel, avansul pentru plata directa in sectorul vegetal, respectiv schema de plata unica pe suprafata (SAPS), este de 102,6082 euro/ha, plata redistributiva pentru intervalele intre 1 si 5 hectare (inclusiv 5 ha) si peste 5 hectare si pana la 30 de hectare inclusiv va fi de 48,7127 euro//ha), plata pentru inverzire (59,3201 euro/ha), iar plata pentru tinerii fermieri (31,2477 euro/ha).Pentru speciile ovine/caprine, respectiv sprijinul cuplat in sectorul zootehic, plafonul alocat este de 17,7173 euro/animal.Avansul se va acorda in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2019, iar din 1 decembrie 2019 APIA va efectua platile corespunzatoare diferentei intre plafonul financiar al fiecarei scheme si cuantumul calculat si acordat in avans, in conditiile indeplinirii de catre beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.Platile pentru schemele finantate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) se fac in lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2019, in timp ce pentru platile schemelor finantate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala) cursul de schimb valutar este de 4,6635 lei/euro. Acesta a fost stabilit de Banca Centrala Europeana in data de 31 decembrie 2018.Pe 30 septembrie, ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca aproape 300.000 de dosare au fost procesate dintr-un total de 900.000, pentru acordarea subventiilor in avans in agricultura.Potrivit datelor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), peste 846.600 cereri unice de plata, pentru o suprafata totala de 9,7 milioane hectare au fost depuse pana la data de 15 mai, cand s-a incheiat campania de primire a cererilor, aferente anului 2019.Fata de anul trecut, numarul cererilor a scazut usor, in timp ce suprafata agricola a crescut cu 194.695,83 hectare, fapt care confirma tendinta de comasare a terenurilor, noteaza APIA.Suma totala alocata Romaniei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in 2019 se ridica la 1,94 miliarde de euro. ...citeste mai departe despre " Guvernul anunta ca le va plati fermierilor in avans 70% din subventiile pe suprafata " pe Ziare.com