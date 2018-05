In perioada 2007 - 2017, cel mai semnificativ declin al investitiilor (din sectorul public si din cel privat) ca procent din PIB s-a inregistrat in Letonia (19,9% in 2017 fata de 36,4% in 2007, sau minus 16,5 puncte procentuale), Grecia (minus 13,4 puncte procentuale), Estonia (minus 12,9 puncte procentuale), Romania (minus 12,5 puncte procentuale), Spania (minus 10,4 puncte procentuale), Slovenia (minus 10,3 puncte procentuale), Lituania (minus 9,8 puncte procentuale) si Bulgaria (minus 9,1 puncte procentuale).In contrast, in perioada 2007 - 2017, o majorare a nivelului investitiilor ca procent din PIB a fost raportata in Suedia (de la 23,9% in 2007 la 24,9% in 2017, sau un punct procentual), Austria (0,6 puncte procentuale) si Germania (0,2 puncte procentuale), in timp ce in Belgia a ramas aproape stabila (0,1 puncte procentuale).In 2017, totalul investitiilor (din sectorul public si din cel privat) din statele membre ale UE s-a ridicat la aproape 3.100 miliarde de euro.Constructiile au reprezentat aproape jumatate din aceste investitii, urmate de utilaje, echipamente si sisteme de armament (31%) si articole legate de dreptul de proprietate intelectuala (19%).In ansamblu, in 2017, investitiile totale au reprezentat echivalentul a 20,1% din PIB, fata de 22,4% in 2007, inaintea crizei financiare globale.In randul statelor membre ale UE, anul trecut, investitiile au reprezentat un sfert din PIB in Cehia (25,2%) si Suedia (24,9%) si peste 20% din PIB in Estonia (23,7%), Austria (23,5%), Irlanda (23,4%), Belgia (23,3%), Romania si Finlanda (ambele cu 22,6%) si Franta (22,4%).La polul opus, cel mai scazut nivel al investitiilor ca procent din PIB s-a inregistrat anul trecut in Grecia (12,6%), Portugalia (16,2%), Marea Britanie (16,9%), Luxemburg (17%), Italia (17,5%) si Polonia (17,7%).Vezi si a cata economie din UE este Romania ...citeste mai departe despre " Suntem in alt top nefericit al UE: Cel mai mare declin al investitiilor in ultimii 10 ani " pe Ziare.com